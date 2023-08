Lotus Emira i4 – AMG power in de rijtest en video

AMG power voor de Lotus Emira i4 en die mogen we testen in een roadtrip naar Goodwood.

Zoals wellicht bekend is, is de toekomst voor Lotus volledig elektrisch, met de Eletre die het spits afbijt. Dat maakt dat de Emira V6 en deze Emira i4 de laatste Lotussen met verbrandingsmotoren zullen zijn. Des te meer reden om na de V6 ook met de Emira met viercilinder te gaan rijden.

AMG viercilinder voor de Lotus Emira

Als je dan toch een viercilinder gaat monteren, dan is de keuze voor M139 van AMG zeker niet slecht. Het twee liter grote blok is volledig uit aluminium en is gebaseerd op de meest krachtige productie viercilinder. Dat is interessant verwoord en je hebt gelijk om te veronderstellen dat het blok voor de Emira ietsje is teruggeschroefd ten opzichte van de A45 en CLA45.

Voordat we in de cijfers duiken, deel ik nog wat interessante technische details met je. Het motorblok heeft een twin-scroll turbocharger en combineert direct en indirecte brandstofinspuiting. Het is een closed deck constructie en zowel de stalen krukas als de aluminium zuigers zijn gesmeed. Nogal een stevig blok dus en dat moet ook gezien de power output.

In de Lotus Emira i4 van de rijtest levert de viercilinder 360 pk (bij 6.600 toeren), zo’n 50 paarden minder dan de V6 dus. Het koppel bedraagt maar 430 Nm tussen 3.400 en 5.500 toeren. Dat is dan weer 10 Nm méér dan de V6 heeft. Een ander groot verschil met de V6 is dat de Emira is dat de i4 altijd is voorzien is van een achttraps automaat met dubbele koppeling van AMG. De V6 is er met handbak of met een ouderwetse reguliere automaat. De Emira i4 is overigens de meest krachtige viercilinder die Lotus ooit leverde, dan weet je dat ook weer.

Prestaties Lotus Emira i4

Er is iets te zeggen voor een auto met een handbak. Het gevoel van controle, de beloning als je precies voor de toerenbegrenzer schakelt of het met tussengas exact matchen van het toerental bij het terugschakelen. Het is allemaal fantastisch, lekker puristich. Of je laat de techniek je een handje, dat is wat een bak met dubbele koppeling (DCT) doet. Nog een extra bonus is dat de een automaat veel sneller kan schakelen dan jij en ik, veel beter launchcontrol kan doen en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Max, Lewis en Alonso rijden zakelijk ook niet meer met een handbak he. Technisch gezien is de DCT bak zo veel beter dat de tranen bijna in je ogen springen. Bij de Lotus Emira i4 is het niet anders, met 50 pk minder is de sprint naar de 100 bijna gelijk. Officiële opgave voor de Emira i4 is dat deze in 4,4 seconde naar de 100 sprint en dat scheelt dus maar één tiende met de V6 met handbak. De topsnelheid is met 290 km/u zelfs exact gelijk.

Past een viercilinder bij een sportauto

Ja hallo jongens het is 2023, als je hier al niet aan kan wennen…. Berg je dan maar, want hierna komt Lotus alleen nog met elektrische auto’s. Niet dat de vraag verder onterecht is, je koopt een auto als de Emira als een cadeautje voor jezelf. Dat mag iets speciaals zijn en dan past een motorconcept als een viercilinder potentieel minder goed.

Gelukkig is de M139 AMG motor niet zomaar een viercilinder. Een overvloed aan koppel en vermogen helpt, en ook auditief is het best OK. Interessant genoeg is de V6 in de basis een vrij bedaagd blok afkomstig uit de Toyota Camry. Een echte AMG-motor is dus wat dat betreft interessanter.

Sturen met de Emira

De V6 was één van de laatste auto’s met hydraulische stuurbekrachtiging, maar het AMG blok heeft helemaal geen voorziening om de hydraulische pomp mee aan te drijven. Daar verzonnen de engineers van Lotus iets slims op: een elektrische motor drijft de hydraulische pomp aan. Zo blijft het goede stuurgevoel overeind en blinkt de Emira daarin uit.

Communicatief, veel grip en toch nog het lichtgewicht gevoel maakt de Emira i4 een prettig metgezel op de mooie stuurmanswegen die het Verenigd Koninkrijk rijk is.

Onderweg in de file

De roadtrip bestond voor een deel ook uit een rondje ring van Londen. Sindsdien durf ik niet meer te klagen over het verkeer in Nederland, want in de file staan kunnen ze daar ook wat van. Gelukkig is de Emira i4 met de standaard automaat dan echt een stuk fijner dan iedere handgeschakelde auto.

Mijn toebedeelde reisgenoot had een vrij forse trolley mee. Nog wel van het maatje handbagage, maar ook het formaat waar ze bij Easyjet en Ryanair nog wel eens moeilijk over doen. Je raadt het al, die past precies niet in de kofferbak. Die moest dus achter de stoelen, wat je bewegingsruimte enigszins beperkt.

Het is een klein nadeel, maar op te lossen door gewoon tassen mee te nemen. Verder verwende de Emira de inzittenden. Na een lange dag (met die files) op Engelse wegen, was ik de Britse sportauto zeker niet gaan haten. Wat dat betreft is de Emira een stuk volwassener geworden. Het veercomfort was altijd al top in iedere Lotus, maar ook alle systemen inclusief de navigatie zijn nu prima in orde. De Emira is zowel met de V6 als met de viercilinder een auto die je prima dagelijks zou kunnen rijden.

Conclusie Lotus Emira i4 rijtest

De Lotus Emira i4 komt er eerst als volgehangen First Edition met een prijskaartje van € 127.300. Later zal je door je een beetje in te houden qua opties vast nog wel lager kunnen uitkomen.

De gedoodverfde concurrent is wellicht de Porsche 718 Cayman, voor een bedrag van € 123.800 rijd je weg in de 350 pk sterke Cayman S. Kaal he, dus dit puntje wint de Emira. Mocht je graag Frans rijden, dan kan je voor € 121.990 in de Alpine A110R stappen (of voor veel minder in een reguliere A110).

De Emira is specialer dan de Porsche, een groot compliment voor Lotus. De Lotus Emira i4 klom na de roadtrip vermomt als rijtest weer verder op de lijst. Je weet wel van die auto’s die je best nog wel eens langer zou willen rijden. Dat gevoel had ik met de Evora niet, dus het is bijna jammer dat dit de laatste Lotus met verbrandingsmotor is.