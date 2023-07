Lynk & Co 01 duurder: 18% erbij gekomen

De Lynk & Co 01 is duurder geworden en niet zo’n klein beetje ook. Tenzij je ‘m koopt. Of leaset.

De Lynk & Co 01 is in vrij korte tijd uitgegroeid tot een publiekslieveling in Nederland. De medium plug-in hybride crossover kan rekenen op veel belangstelling. Dat komt niet in de laatste plaats door de prijs van de auto. En nee, dan doelen we niet op de vanafprijs van 44.882,30 euro.

Ondanks dat dat best een scherpe prijs voor een auto met 224 pk en alle mogelijke opties, is dat niet de USP van de auto. Het is de manier HOE je ‘m kan rijden. Er zijn namelijk diverse manieren. Je kan ‘m als particulier kopen en zakelijk leasen. Maar DE manier om de Lynk & Co 01 te rijden is middels het abonnement.

Lynk & Co 01 duurder geworden

Toen de auto net op de markt kwam, was het mogelijk om de auto voor 500 euro per maand te rijden. Inderdaad, we zeggen ‘was’, want de prijs ging omhoog naar 550 euro per maand. En nu vandaag, op deze schitterende 24 juli 2023, gaat de prijs andermaal omhoog en flink ook: er komt 100 euro bij. Dat meldt Lynk & Co op hun website. Ook zijn er nu inschrijfkosten: 200 euro kost het aanmelden.

Dat betekent dat je een Lynk & Co kunt rijden vanaf 650 euro per maand. Dan mag je 1.250 km per maand rijden, dat is omgerekend 15.000 per jaar. Elke extra kilometer daarboven kost je 20 cent per kilometer. Die 20 cent is veel in vergelijking met wat leasemaatschappijen berekenen, maar is in lijn met autoverhuurbedrijven. En daar schommelt dit abonnement een beetje tussenin.

Niet druk maken

Voor die 650 euro per maand hoef je je namelijk niet druk te maken om verzekering, motorrijtuigenbelasting of onderhoud. Alleen de brandstofkosten komen er nog bij. Het grote voordeel is dat je er altijd van kan kan komen. Waar je bij sommige private lease-contracten tot wel 60 maanden tegen dezelfde metalen droevenis moet aangluren, kun je hier maandelijks je termijn opzeggen.

Ook tof: je kan de auto onder verhuren en er zelf geld aan verdienen als je wil. De kilometers die de gene maakt aan wie jij de auto verhuurt gaan niet van jouw 15.000 km af. Nadeeltje, als jij nu een Lynk & Co bestelt, bestaat natuurlijk de kans dat je een jong gebruikt exemplaar in ontvangst mag nemen in plaats van een gloednieuwe. Ze zullen dat vast wel ‘refurbished’ gaan noemen.

Tja, een vergelijk met concurrentie is een beetje lastig, want Lynk & Co is de enige die een dergelijke aanbieding doet. Ondanks dat een prijsverhoging van 18% flink te noemen is, is het nog altijd een gat in de markt.