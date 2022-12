Tweedehands Lynk & Co klinkt niet als een goede deal…

Voor Lynk & Co’s geldt afschrijving blijkbaar niet, want het prijsverschil tussen een occasion en een nieuwe is wel heel minimaal.

Een auto kopen? Dat is zó 2019. Bij een vooruitstrevend merk als Lynk & Co neem je een abonnement op een auto. En vooruit, als je het echt graag wil kun je er ook nog één kopen. Tegenwoordig heeft Lynk & Co zelfs een aanbod van occasions.

De vraag is alleen: hoe interessant zijn deze occasions? Het merk adverteert er namelijk mee dat een tweedehands Lynk & Co 01 vanaf €39.500 te krijgen is. Dat klinkt niet als een bijster goede deal. Zeker als je weet dat je voor €42.000 een gloednieuwe Lynk & Co 01 hebt.

Nu denk je misschien: de prijs van een nieuwe auto kan nog oplopen met allerlei opties. Maar nee, die vlieger gaat ook niet op. Lynk & Co doet namelijk niet aan opties. Je kunt een trekhaak of een dakdrager bijbestellen, maar de uitrusting is verder altijd hetzelfde.

Uiteraard heb je voor €39.500 geen afgetrapte auto, maar er is wel “tot 35.000 km” mee gereden. Die kilometers zijn hoogstwaarschijnlijk gemaakt door mensen die een abonnement hadden. Daarna krijgt de auto dus een tweede leven als occasion.

Normaliter heb je na 35.000 km toch wel een klap afschrijving te pakken. Maar blijkbaar is zo’n Lynk & Co 01 een enorm waardevaste auto. Totdat je er zelf weer vanaf wil natuurlijk, dan kan het nog wel eens tegenvallen.

Als occasion lijkt een Lynk & Co dus niet bijster interessant. Om op een positieve noot te eindigen: zo’n abonnement is helemaal geen gekke deal, zoals we concludeerden na onze duurtest. De nieuwprijs is evenmin verkeerd, als je het vergelijkt met zijn Volvo-broertje, de XC40. Een Lynk & Co 01 kan dus wel interessant zijn, maar niet op deze manier.