Domino’s helpt de hongerige automobilist een handje

Mensen die altijd honger hebben in de auto: Domino's bedient u op uw wenken.

Tsja, apps in je auto. Niet altijd een geweldig idee, kijk maar naar Apple CarPlay. Het klinkt allemaal zo leuk, smartphone-integratie in je auto. Maar eigenlijk heb je er precies niks aan. Bellen en spraakbediening is handig, maar tegenwoordig hebben de meeste auto’s dat ook ingebouwd in hun eigen interface. Hetzelfde geldt voor muziek, apps als Spotify kunnen makkelijk gekoppeld worden met de Bluetooth van je auto. En er is wel integratie voor WhatsApp, maar je kunt niet typen, alleen spreken. Je moet natuurlijk niet afgeleid worden. Sommige mensen zweren bij het systeem, maar ondergetekende gebruikt het bijna nooit. Misschien betekent het wel dat Hyundai hun infotainment gewoon goed op orde heeft.

Goed, het valt niet te ontkennen dat er potentie zit in het systeem. En dan hebben we het niet alleen over CarPlay, maar überhaupt apps op het dashboard van je auto. Domino’s, bijvoorbeeld. De grote pizza-keten zet al grootschalig in op het bereikbaar maken van overal pizza’s bestellen, de nieuwste manieren zijn bijvoorbeeld via een smartwatch-app, autonome auto’s of via je Google Home. Naast vage ideeën met robots, komt er een realistischere nieuwe manier bij: je auto. In samenwerking met Xevo Inc., een bedrijf wat zich op grote schaal bemoeit met ‘autotainment’, wil het pizzabedrijf de dienst gaan aanbieden in nieuwe auto’s. Hoe het precies gaat werken en welke automodellen precies uitgevoerd gaan worden met de app, is nog niet bekend. Wel weten we dat Xevo achter een hoop auto-infotainmentsystemen zit, dus Domino’s schat dat tegen het einde van 2019 vele miljoenen auto’s rondrijden met de app.

Je kunt uiteraard met de app een pizza laten klaarleggen bij een lokale Domino’s-vestiging en hem ophalen, hoe het precies werkt met bezorgen wordt niet duidelijk. Misschien dat je achtervolgd wordt door een enthousiasteling op een brommer? Gezien de eerder genoemde cijfers die oplopen in de miljoenen, lijkt het erop dat de dienst wereldwijd uitrolt. Overal en altijd pizza is vanaf dit jaar dus mogelijk.

Trouwens, de oplossing voor verse pizza in je auto is er al een tijdje: je hebt er alleen een Lamborghini Huracan Performante voor nodig.

[gv data=”OYVYZYmrp48″]