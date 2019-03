Lijstje: de 26 auto’s die het langst op het dealerterrein staan

Relatief, dan.

Kijk, in absolute cijfers is het makkelijk om te zien welke auto’s scoren en niet. Bovenaan kom je meestal the usual suspects tegen, Volkswagens, Renaults, Opels, Fords et cetera. Dat gezegd hebbende is er onderaan de lijst ook altijd een trend te herkennen. Extreme supercars die niemand kan betalen of juist hele oninteressante auto’s (of te duur, of te oud) gaan dan maar één keer over de toonbank.

USA Today besloot om het een beetje te relativeren. Ze maakten een lijstje van de auto’s die, ongeacht de verkopen, het langst bij de dealer staan. Ze komen uit op een breed scala aan auto’s, het overzicht vind je hieronder. Bij het gros is wel te verklaren waarom er ‘weinig interesse’ voor is, maar er zitten een paar auto’s tussen die we opvallend vinden. Let wel: het lijstje is georiënteerd op de VS. In de tabel vind je in de eerste kolom de auto, de tweede kolom het aantal dagen wat hij gemiddeld bij de dealer staat voordat iemand hem koopt, de derde en vierde zijn respectievelijk de verkopen in 2018 en 2017.

Om te beginnen met de nummers één, twee en drie: de Mitsubishi Lancer, Volkswagen Touareg en de Volvo S60. Bij de S60 en de Touareg is het te verklaren: iedereen wacht op de kersverse nieuwe modellen die eind 2018/begin 2019 op je oprit kunnen staan. Bij de Lancer is het een ander verhaal. Het is een auto die in principe al elf jaar(!) ongewijzigd bij de dealers staat. Bij ons kun je hem niet meer krijgen, maar in de VS kun je nog in de relatief goedkope sedan stappen. Toch doen mensen dat dus niet zo vaak, en is de kans groot dat je dus in een voorraadmodelletje stapt. Die al bijna 200 dagen bij de dealer staat. Ook de verkopen kelderen als een baksteen: de kans is groot dat binnenkort de stekker eruit getrokken wordt.

Vervolgens: Chrysler 200, Mercedes E-Klasse, Chevrolet Impala, Jaguar XJ, Audi A7, Buick LaCrosse, enzovoorts, enzovoorts. Wat hebben al deze auto’s gemeen? Ze staan allemaal gemiddeld meer dan 140 dagen in de voorraad en het zijn allemaal sedans. Yup, het lijkt erop dat de luxe sedans vaak overgeslagen worden en mensen liever wegrijden in grote SUV’s. Dat is hier zo, maar ook in de VS zo.

Een paar opvallende auto’s in de lijst zijn de wél aanwezige SUV’s, de goed verkopende Cadillac XT5 of Hyundai Santa Fe bijvoorbeeld. Ze verkopen wel, maar blijven dus nogal lang staan in de voorraad van de dealer. Wat voor het contrast een grappige toevoeging is: de Volkswagen Golf SportWagon, hier bekend als Variant. Volkswagen heeft het al zwaar te verduren in de VS, waardoor de niet bizar goed verkopende Golf stationwagon lang in het depot blijft staan.

Het gros van de modellen is hier ook te koop, je kunt dus makkelijk je slag slaan op voorraadmodelletjes van bovengenoemde auto’s. Tenminste, dat hopen we voor je.

Image-credit: de Touareg persauto toen hij net op kenteken stond.