Deze auto’s zijn extreem kwetsbaar voor hacking

Goed oppassen, dus.

Auto’s zitten telkens voller en voller met elektronica. Dat is aan de ene kant geweldig, want het maakt veel mogelijk qua comfort en gemak aan boord. Aan de andere kant blijken sommige auto’s toch behoorlijk gevoelig voor hacking. Mede door die elektronica.

Hoe het kan gebeuren? Eigenlijk vrij simpel. In onderstaande video laat @Wouter zien hoe snel ze het signaal van jouw sleutel kopiëren en gebruiken om de auto te starten en weg te rijden. Ook kunnen sommige criminelen via de OBD eenvoudig met een auto wegrijden.

Het Britse bedrijf Thatcham is gespecialiseerd in auto alarmsystemen. Het merk maakt alarmsystemen voor auto’s en test geregeld nieuwe auto’s om te kijken hoe goed (of slecht) auto’s beveiligd zijn tegen hacking en diefstal. Er is zijn vijf verschillende classificaties die een auto kan scoren: het begint met uitstekend en zakt af naar goed, matig, slecht of onaanvaardbaar.

Thatcham test dus geregeld nieuwe auto’s en heeft onlangs maar liefst 11 nieuwe modellen getest. De uitslagen van de test zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Vier auto’s scoorden de classificatie ‘uitstekend’. De rest van de auto’s scoorden aanzienlijk slechter. Zelfs de Porsche Macan en Lexus UX scoorden ‘slecht’. Helemaal onderaan stond de Suzuki Jimmy. Volgens Thatcham is het kinderlijk eenvoudig om deze auto te stelen.

Het overzicht ziet er als volgt uit:

Auto: Score: Audi e-tron Uitstekend Jaguar XE Uitstekend Land Rover Evoque Uitstekend Mercedes-Benz B-Klasse Uitstekend Ford Mondeo Slecht Hyundai Nexo Slecht Kia Proceed Slecht Lexus UX Slecht Porsche Macan Slecht Toyota Corolla Slecht Suzuki Jimny Onaanvaardbaar

Met dank aan iedereen voor de tips!