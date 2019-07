Domperdag voor Ferrari FF-bestuurder in Bussum

Alles wat fout kan gaan, gaat ook daadwerkelijk fout.

In het midden en westen van het land was er vandaag een beetje sprake van heftige regenval. Regenval waarbij putten het niet meer aan konden en straten blank staan voor je van nul naar honderd kan accelereren. Zelfs als je dat in rond de vier seconden kan, zoals een Porsche Panamera, of een Ferrari FF. De eigenaar van een zwarte FF had een enorme klotedag vandaag. Door onze ingezonden mail en actievelingen op Autojunk kunnen we zien hoe klote het is.



Image-credit: @jantje86 via Autojunk.

Zoals je kunt zien heeft de eigenaar per direct last van natte voeten. Nog erger dan dat is het feit dat het water hoogtes bereikt waarbij de FF een zwemvest nodig heeft. De auto moest sowieso gesleept worden, want water opslokken kan het veel erger maken. Niet dat het resultaat van het sleeptouw nou veel beter was.



Image-credit: @bamfspotter via Autojunk.

Want zoals je kunt zien ging het toch nog mis nadat de auto uit het water werd gesleept. Een kleine touché met een Audi A6 Allroad was het gevolg. We hebben alleen afbeeldingen, het precieze verloop van het kusje of bewegend beeld hebben we niet. We kunnen dus alleen gokken op miscommunicatie tijdens het slepen. Verder willen we niemand betichten van gebrek aan professionaliteit, want de Ferrari staat wel weer droog aan wal. Het is te hopen dat de auto niet van suiker is en de schade meevalt.

Headerfoto met dank aan Jochem!