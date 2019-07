Porsche Panamera verzuipt langs A1 nabij Blaricum

Sta je dan.

Het regent pijpenstelen in het land. Met name in Midden-Nederland, in de omgeving van het Gooi, Utrecht en de Veluwe komt het met bakken uit de hemel vallen. Een van de slachtoffers is een Porsche Panamera van de huidige generatie, die in de buurt van Blaricum, langs de A1 richting Naarden, tot stilstand is gekomen in een flinke plas water.

Uiteraard is de brandweer uitgetrokken om te proberen de automobilist en zijn Panamera uit de problemen te helpen. Het is vooralsnog niet duidelijk in hoeverre de Porsche is aangetast door het incident. Wel is de brandweer er ter plaatse bezig het water weg te pompen, zodat andere weggebruikers niet worden gehinderd door het overtollige water. Bekijk hieronder de video op Autojunk.nl

Het mag geen verrassing heten dat het weer voor de nodige problemen zorgt. Volgens het KNMI is er op bepaalde plekken in het midden van het land, Overvecht bijvoorbeeld, in minder dan een uur tijd tussen de 30 en 40 millimeter gevallen.

Inmiddels is het aantal files flink toegenomen door de onweersbuien. Zo staan er volgens de ANWB 125 files in Nederland, met een totale lengte van ruim 600 kilometer. Met name op de A1, A2, A4 en A50 staan er tientallen kilometers file. Hieronder nog een aantal voorbeelden van de overlast, zoals gevonden op social media.

Omg! Enorme regen en #Laren en #Blaricum overstromen weer. Daar sta je dan met je porsche bij de oprit naar de A1. Verzopen. pic.twitter.com/RFcQulYiT4 — Li-Z (@csippie) July 12, 2019