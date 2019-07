Verstappen achter Gasly en McLaren op “slechtste” vrijdag van het jaar

Het weekend begint niet voorspoedig voor Max.

Waar Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk nog een van de meest imponerende prestaties van zijn carrière neerzette, zat het de Nederlandse Formule 1-ster vandaag niet mee in de vrije trainingen. Verstappen had te kampen met een auto waarin hij zich absoluut niet comfortabel voelde en werd in beide sessies verslagen door teamgenoot Pierre Gasly.

Verstappen was dan ook niet te spreken over zijn dag op het iconische circuit van Silverstone. Naderhand vertelde Max tegenover de media dat het zo mogelijk zijn slechtste vrijdag van het jaar was geweest. Naar eigen zeggen had zijn RB15 niet de juiste balans en gleed hij daardoor met enkele regelmaat over het asfalt.

In de eerste sessie kwam hij nog tot een derde tijd (Gasly greep P1), in de meer representatieve tweede vrije training moest Verstappen de duo’s van Mercedes en Ferrari evenals Pierre Gasly en Lando Norris voor zich dulden. Max ziet desondanks geen reden nu al het hoofd te laten hangen, de marges met de top zijn tamelijk klein. Met zijn zevende positie stond Verstappen op ongeveer 0,8 seconde van aanvoerder Valtteri Bottas, die een tijd van 1:26.732 noteerde.

Pierre Gasly, die het gehele jaar in de schaduw van Verstappen heeft gereden en inmiddels moet vrezen voor zijn toekomst in de sport, was uiteraard meer tevreden met zijn vrijdag. De Fransman lijkt eindelijk uit de verf te komen. Volgens Gasly zijn er sinds de Grand Prix van Oostenrijk een aantal ingrijpende aanpassingen gemaakt aan zijn kant van de garage en vooralsnog lijken deze zich uit te betalen. Als hij in staat is dit weekend zijn vorm door te zetten, dan zal hij waarschijnlijk de rest van het jaar uit mogen zingen bij Red Bull. Gasly zal er alles aan doen geen Kvyat 2.0 te worden, maar een zwaluw maakt nog geen zomer.

Morgen begint de derde vrije training om 12:00. ’s Middags wordt de kwalificatie verreden om 15:00. De race vangt op zondag aan om 15:10. Meer over de Grand Prix van Groot-Brittannië lees je in onze voorbeschouwing, die HIER gelezen kan worden.