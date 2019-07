Breng de eighties terug naar nu met deze Ford F-150

Het ziet er nog goed uit ook.

Wat is de coolste auto ooit? Niet de beste, meest praktische, snelste, maar de coolste? Voor ondergetekende is dat de Toyota Hilux SR5 uit 1985. In het volledig zwart, met een dikke lichtbalk achterop. Zeg maar zo’n eentje als Marty McFly cadeau kreeg in Back to the Future (1985). Een soort jeugdheld is die auto voor mij: toen ik hem voor het eerst zag was ik het helemaal eens met Marty, die hem supergaaf vond. Terwijl het allemaal zo recht-toe-recht-aan ontworpen is. Hoekige vormen alom, een cabine op een ladderchassis en de Amerikanen zelf voegen daar dan allemaal gimmicks aan toe, zoals opgehoogde veren en die eerdergenoemde lichtbalken. Anyway, dat is nou echt een coole auto.

Zo worden ze niet meer gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dat is waar, in de VS heb je geen Hilux meer, maar de Tacoma. Ook nog best een stoer ding, maar wel heel erg van deze tijd. Ook dat moet je niet begrijpen alsof het iets ergs is, want tijden veranderen. Er zat iets magisch aan de pickups uit de jaren ’80. Om te laten zien dat niks onmogelijk is, bouwde Beechmont Ford Performance uit Cincinnati een speciale versie van de F-150. Eentje die die jaren ’80-vibe terug probeert te krijgen. We moeten toegeven: het ziet er gelikt uit.

Nou leent de F-150 sowieso een goede basis voor een jaren ’80 geïnspireerde truck, want die hoekige vormen heeft de truck sowieso wel. Een aantal zaken op deze speciale editie maken het gevoel compleet. Wat de denken van de simpele chromen velgen met enorme banden. Geen gekke velg-designs, gewoon zoals een telefoonschijf. Want ja, die waren er nog in de eighties. Ook heeft deze truck een chromen set buizen achter de cabine, waar grote spotlights bovenop zitten. De donkerrode lak met de witte zijkanten is ook een verwijzing naar de jaren ’80, want dat doet men niet zo vaak meer. De bumpers zijn chroom gemaakt, om te lijken op de losse bumpers die in de jaren ’80 auto’s nog sierden. Oh ja, en om het af te maken kreeg de auto een einddemper van Roush mee, om ook de ouderwetse V8-grom te evenaren.

Tel het geheel bij elkaar op en je hebt een gave, unieke F-150. Het is immers de best verkochte auto/truck in de ‘States, dus opvallen met een F-150 is lastig. Prijzen meldt BFP niet, kijkend naar de truck zal het niet de goedkoopste aanbieding zijn. Maar goed, het oog wil ook wat.