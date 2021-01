Drastische prijsdaling elektrische DS3 Crossback - Autoblog.nl

Voor de elektrische DS3 Crossback E-Tense is een flinke prijsdaling aangekondigd.

Het is niet moeilijk om te bepalen waar het kopende c.q. leasende publiek heel erg van houdt. Crossovers zijn hip, premium is in en met een volledig elektrische aandrijving is het ook nog eens gunstig in de bijtelling.

DS 3 Crossback E-Tense

Je zou dus denken dat de DS 3 Crossback E-Tense met geen mogelijkheid is aan te slepen en dat iedereen staat te wapperen met baguettes en cheques. Niets is minder waar. Van alle Crossbacks bij elkaar (dus ook de versies met verbrandingsmotor) werden er afgelopen jaar slechts 492 stuks verkocht. 2020 was het eerste volle jaar voor de DS 3 Crossback. Het was ook een beetje een valse start, met een coronavirus dat de verkopen stagneerde.

Drastische prijsdaling

DS Automobiles wil zijn kans pakken in 2021 en neemt geen halve maatregelen. Ze hebben namelijk een drastische prijsdaling aangekondigd voor de DS3 Crossback E-Tense. Gisteren was de goedkoopste uitvoering nog de DS3 in ‘So Chic’-uitvoering. Daarvoor wilde de DS-dealer graag 43.190 euro hebben. De fiscale waarde was tot voor kort 42.290 euro. De nieuwe prijzen zijn een stuk interessanter. De fiscale waarde is nu namelijk 38.990 euro. Dat is een prijsdaling van 3.300 euro.

Prijsdaling DS3 Crosback E-Tense vanwege bijtelling

De reden waarom DS Automobiles dit doet is vrij eenvoudig te raden, (naast de relatieve naamsonbekendheid). Op deze wijze komt de fiscale waarde onder de 40 mille. Die 40.000 euro is een belangrijke prijsgrens om in aanmerking te komen voor 12% bijtelling. Dit kan weleens een hele slimme zet zijn, want wij Nederlanders zijn verzot op lage bijtelling. Soms wordt er met dit soort prijsdalingen beknibbeld op de uitrusting. Daar is in dit geval geen sprake van. Integendeel, want lederen bekleding is nu onderdeel van de standaarduitrusting.

Prijzen DS 3 Crossback E-Tense in andere uitvoeringen

De prijs voor de DS3 Crosback E-Tense in Performance Line-trim (met supergave rode naafdopjes!) is ook 38.990 euro. Daarboven kun je kiezen voor de Performance Line+ (41.790 euro) en Grand Chic (43.690 euro).

De DS 3 Crossback E-Tense heeft een elektrische motor met 136 pk. Dankzij de 50 kWh-accu is de WLTP-actieradius 320 km. De auto knalt in 9 flitsende seconden naar de 100 km/u en de topsnelheid is een nauwelijks te bevatten en hoogst illegale 150 km/u.

Prijzen concurrentie:

Uiteraard is het handig om met de prijsdaling va de DS3 Crossback E-Tense te kijken hoe de auto zich verhoudt tot de concurrentie. Let op, alle prijzen zijn fiscale prijzen!

MG ZS EV Comfort (€ 29.990)

Mazda MX-30 First Edition (€ 33.100)

Opel Musica-e (Mokka-e) 7.4 kW Ramazzotti Edition (€ 33.399)

Hyundai Kona Electric 39 kWh Comfort (€ 35.915)

Citroen ë-C4 50 kWh Feel (€ 37.350)

DS 3 E-Tense So Chic (€ 38.880)

Peugeot e-2008 Active EV 50 kWh (€ 38.900)

Skoda Enyaq iV 60 (€39.755)

Lexus UX300e Electric Naamloos (€48.390)

Check hieronder onze rijtest van de DS 3 E-Tense Crossback:

De DS 3 Crossback E-Tense is per direct te bestellen bij de DS Dealer.