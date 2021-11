DS 7 Crossback Élysée is extra lang en extra luxe

De DS 7 Crossback Élysée is speciaal gebouwd voor mannen die op oudere dames vallen.

Wij Nederlanders kunnen niet heel chauvinistisch zijn als het gaat om auto’s. Er zijn auto’s die Nederlanders vaak aanspreken. De diverse Dafjes en Volvo 343 zijn eveneens vrij ‘Nederlands’. Voor presidentieel of koninklijk vervoer is het een stuk lastiger. Een Donkervoort is heel Nederlands, maar biedt niet echt veel ruimte voor Willy67 of Marky Mark om te zwaaien vanaf de achterbank.

In Frankrijk rijdt men uiteraard Frans. Franse auto’s zijn de beste auto’s ter wereld, omdat ze Frans zijn. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de nieuwe auto van Emmanuel Macron óók Frans is. De auto in kwestie is de DS 7 Crossback Élysée, met de E-Tense 300 aandrijflijn. Om meer plaats te bieden aan Macron is de wielbasis verlengd met 20 centimeter. De totale lengte is nu 4,79 meter.

Borbet-velgen?

De DS 7 Crossback Élysée is verder voorzien van enkele gave features. Wat te denkeen van de inkt-blauwe lak? Er is tevens een speciaal telecommunicatiesysteem met ‘haaienvin’-antenne. Ook zijn er speciale velgen. Op de afbeeldingen te zien zijn het DS-wielen, maar het lijken ons Borbet CW3 C-velgen in hoogglans zwart.

In het interieur van de lange DS7 Crossback zijn er achterin twee separate stoelen in plaats van een achterbank. Misschien een ideetje voor de optielijst? Het ziet er namelijk bijzonder gaaf uit. Uiteraard is het interieur voorzien van alle luxe. Het geheel is bekleed in leer en alcantara. Oh, en er zijn natuurlijk vlaggetjes op de voorschermen. Dat hoort er nu eenmaal bij.

Aandrijflijn DS 7 Crossback Élysée

Qua aandrijflijn is het een ‘E-Tense 300’, dus met twee elektromotoren en een 1.6 turbo PureTech viercilinder. Het systeemvermogen is maar liefst 300 pk, het systeemkoppel zelfs 520 Nm.

Dan zijn er nog twee dingen die wij ons afvragen. Ten eerste, waarom is niet de DS 9 gebruikt? Die auto lijkt bij uitstek geschikt om te dienen als presidentiële limousine. Ten tweede, als een onverlaat een achterband lek schiet, kun je dan alsnog de koets rechthouden en vluchten?