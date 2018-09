Nieuwe DS 3 Crossback in volle glorie gelekt

Aanschouw DS Automobiles nieuwste vanuit alle hoeken.

In juli zullen de nodige baguettes door het hoofdkantoor van DS Automobiles hebben gevlogen. Patentplaatjes van de nieuwe DS 3 Crossback lekten uit, waardoor de vorm van het nieuwste model van de Franse autofabrikant niet langer een geheim meer was.

Wel, ze mogen nog wel eens kritisch kijken naar het eigen personeel bij DS Automobiles. Gisteravond is online een hele rits persplaten van de DS 3 Crossback verschenen. Geen vage foto’s, maar een gallery van prima kwaliteit. De foto’s werden gedeeld op het Franse Worldscoop forum.

De foto’s laten zowel een DS 3 Crossback met verbrandingsmotor, als de volledige elektrische variant zien. Het uiterlijk is in lijn met de eerdere DS 7 Crossback. DS Automobiles heeft een eigen visie op het ontwerp. Echter, als je zou zeggen dat de achterkant van een toekomstige Lexus is, dan zou ik dat ook geloven.

Vooral het elektrische model is interessant. Eerdere berichtgevingen spraken over een 115 pk sterke elektromotor, gekoppeld aan een 50 kWh batterij. Het is het begin van een elektrisch offensief uit Frankrijk. Naast de elektrische DS 3 Crossback komt volgend jaar ook een elektrische Peugeot 208 op de markt.

De publieke presentatie van deze DS 3 Crossback staat gepland voor de Autosalon van Parijs. Dit betekent dat de online onthulling niet lang meer op zich laat wachten.