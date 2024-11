Flexflitser A7 blijkt gouden geldmachine

De flexflitser is voor de overheid de beste uitvinding sinds gesneden brood.

Flitspalen brengen traditioneel geld in het laatje voor gemeenten. Natuurlijk dragen ze ook bij aan de verkeersveiligheid, ja ja. Er is een nadeel. Op gegeven moment weet iedereen waar zo’n flitskast staat. Het mooie is dat iedereen langzamer gaat rijden, dus resultaat bereikt. Het vervelende voor de overheid is dat de inkomsten dan ook een beetje tegenvallen.

Toen kwam de flexflitser. En boy, vergeet Isaac Newton en Albert Einstein. De man of vrouw achter de flexflitser zou pas in aanmerking moeten komen voor een Nobelprijs. Met een flexflitser kan een gemeente op dynamische wijze prenten uitdelen. Automobilisten verwachten ze niet op die ene plek en daardoor komt er lekker veel geld in het laatje bij de overheid. En het draagt natuurlijk bij voor de verkeersveiligheid. Natuurlijk!

Op de A16 was het al prijsschieten met een flexflitser. Althans, hoe flex je ‘m hebben. Dat ding staat al maanden te cashen. Meer dan 100.000 boetes in enkele maanden tijd, boeya! Er is weer een nieuwe topper bijgekomen.

Niet op de A16, maar een flexflitser op de A7 bij Purmerend. Het ding draait overuren, want in vijf maanden tijd werden 21.000 bestuurders op de bon geslingerd. Goed, geen recordaantallen zoals op de A16, maar dit is geen slechte score! De flexflitser werd geplaatst aan de brug bij Purmerend vanwege renovatiewerkzaamheden. Tijdelijk mocht je er maar 70 km/u, maar daar hadden duizenden automobilisten lak aan, aldus de Telegraaf.

Voor de automobilisten was de flexflitser op de A7 bij Purmerend even wennen. Normaal gesproken is op dit stuk weg een maximumsnelheid van 100 of 120 km/u van kracht. Dan is 70 km/u andere koek. Wie niet oplet en de snelheid verlaagt heeft zo een prent te pakken.

Flexflitser bij wegwerkzaamheden

Nu zit ik een beetje lacherig te doen over gouden inkomsten voor overheden, maar flexflitsers bij wegwerkzaamheden zijn helemaal geen gek idee. Het is levensgevaarlijk voor werklui als er een automobilist op één of twee rijbanen naast hen met 100 km/u of harder passeert. Het zal niet de eerste keer zijn dat het misgaat. Met een flexflitser zijn automobilisten min of meer gedwongen zich netjes aan een snelheidsverlaging te houden. Doen ze dat niet, ervaren ze de consequenties met een envelop in de brievenbus.