Vernieuwde Lynk & Co 01 nu te krijgen bij de Volvo-dealer

De facelift-01 heeft een Nederlandse prijs.

Ondanks dat het clientèle met hooivorken en brandende fakkels voor de poorten staat (geintje natuurlijk) blijft het merk Lynk & Co lekker doorbouwen. Een tijdje terug waren we aanwezig bij de presentatie van de 02 en daarvoor werd het eerste model gefacelift. Van de aangepaste 01 maar Lynk & Co vandaag de Nederlandse prijs bekend. Extra interessant voor de zakelijke rijders: komt de abonnementsvorm terug?

”Mobiliteitsaanbieder” Lynk & Co deelt vandaag de prijzen van de aangescherpte 01 PHEV. In september maakt het bedrijf al de aanpassingen aan de 01 bekend. We kunnen ons voorstellen dat jij ook de veranderingen bent vergeten, dus hier zijn ze nog eens op een rijtje.

De plug-in hybride aandrijflijn is opnieuw ontworpen. Dit heeft geleid tot meer vermogen (276 pk), een koppel van 535 Nm, minder verbruik, minder uitstoot, 75 kilometer aan elektrische actieradius en ”een dynamischere rijervaring”. Dat laatste testen we graag eens uit. Verder reageert het infotainment wat vlugger en kijk eens aan: je kunt zowaar meer kleuren kiezen dan blauw of zwart. Welke kleuren dat zijn, vertelt het merk niet, maar de mineraalgroene kleur die je hieronder ziet, is er een van.

Wat kost de vernieuwde Lynk & Co 01?

In Nederland start de prijs voor de instapper – de Core-versie – bij € 42.995. De wat leuker uitgevoerde More-versie staat te koop vanaf € 46.995. Daarmee is de instapper goedkoper dan de pre-facelift 01. Er wordt in het hele persbericht niets gezegd over een mogelijkheid tot een abbo-01. Over de nieuwe 02 vertelde het merk aan @michaelras dat de abonnementen niet zomaar verdwijnen, maar dat Nederlanders schijnbaar steeds liever kopen dan abonneren bij Lynk & Co.

De 01 staat bij de Volvo-dealer

In Nederland is de Lynk & Co 01 te koop bij de volgende Volvo-dealers: Autobedrijf Nieuwenhuijse in Apeldoorn en Meppel, Broekhuis in Utrecht, Hedin Automotive 4V in Almere en Lijnden, Henk Scholten B.V. Tiel in Tiel, Mobility Centre De Jong Rotterdam in Rotterdam, Niham in Zoetermeer, en Ton van Kuyk in Alkmaar. Misschien staat daar ook nog wel een tweedehands XC40 PHEV met dezelfde techniek als de 01.

En het abonnement dan?

De grote USP van Lynk & Co is toch wel het abonnement. Daar is het bedrijf groot mee geworden in Nederland. Toch wordt er geen woord besteed aan de leasevorm. We hebben daarom navraag gedaan bij Lynk & Co. Zodra we antwoord hebben, passen we dit bericht aan met de informatie.

