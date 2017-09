Drie keer raden wat de Toyo Noair is

Hint: het antwoord is niet repelsteeltje. Hint 2: het antwoord is ook niet Sebastian Vettel.

Eeuwige AB-roem voor diegenen die vermoeden dat het een band was zonder lucht erin! Want inderdaad, de Japanse bandenfabrikant Toyo komt in navolging van voormalig F1-banden leveranciers Michelin en Bridgestone op de proppen met een band zonder lucht. Liefhebbers van oude Citroëns zullen waarschijnlijk gruwelen van de niet-pneumatische contraptie.

De basisstructuur van de band bestaat aan de binnenkant uit speciale stevige harsplakken, die het gewicht van het voertuig dragen. De harsplakken vormen 100 spaken die in een X-vormig patroon in de band verwerkt zijn. Bridgestone gebruikt voor haar luchtloze band slechts 50 spaken, dus de Toyo-band is duidelijk beter.

Het gedeelte tussen het rubberen loopvlak en de constructie aan de binnenkant van de band bestaat uit met koolstofvezel versterkt (CFRP) kunststof, om de belasting te verminderen en lawaai tegen te gaan. Dankzij het rubberen loopvlak moet de band verder gewoon fungeren als een conventionele band qua stuur- en remgedrag.

Het grote voordeel van de luchtloze band is uiteraard dat deze niet lek kan raken. Daardoor is de oplossing in theorie duurzamer. Daarbij wordt ook het risico op een ongeluk door een klapband geëlimineerd. Maar er zullen ook wel wat haken en ogen zitten aan het concept. De luchtloze band van Bridgestone was namelijk in 2013 al ‘bijna productierijp’, maar in de jaren die volgden hebben we er niks meer van gehoord. Michelin was er zelfs al in 2005 mee bezig en daar is ook niks concreets uitgerold. Of de band van Toyo een beter lot beschoren is zal moeten blijken.