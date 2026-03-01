Driedeurs Mercedes G-Klasse maakt comeback, maar niet zoals gehoopt

Er is een nieuwe driedeurs Mercedes G-Klasse, maar verwacht er niet te veel van.

Er was eens een tijd dat de Mercedes G-Klasse een inzetbaar en capabel voertuig was. Mercedes beweert dat ‘ie dat nog is, maar menig G-Klasse ziet niet zo veel extreems. Heel misschien stoepranden. Eén ding wat zeker is: Mercedes zag meer brood in de ‘praktische’ vijfdeursvariant die pas ver na de originele driedeurs volgde.

Driedeurs G-Klasse

Helaas blijft dat ook nog even zo. Mercedes heeft geen ambitie om de G-Klasse ‘Kort’ terug te brengen. Dat blijkt uit twee dingen. De aankomende cabrio (ja echt) wordt ook vijfdeurs en de baby G-Klasse wordt ook vijfdeurs. Dat is gewoon het handigst. Een driedeurs SUV is passé. Toch is er een manier. Alleen je moet ervoor in zee met de enige partij waar je nooit iets hoopt te kopen.

Mansory Gronos Coupé

Mansory bouwt namelijk nog een driedeurs Mercedes G-Klasse onder de noemer ‘Gronos Coupé’. Nou mogen we niet vloeken in de kerk, maar toch even eerlijk: het idee is niet onaardig. Het betreft namelijk zelfmoorddeuren voor je G-Klasse. Rolls-Royce maakt al jaren furore met hun coach doors, dus een vleugje daarvan in een auto die toch hetzelfde publiek aanspreekt valt in lijn der verwachtingen.

Wat de Mansory Gronos Coupé weer wat meer Mansory maakt is de uitvoering. We geven toe, het zijn van een driedeurs Mercedes G-Klasse is eigenlijk niet het nieuws. De uitvoering is het nieuws, want het betreft de Evo C-versie van de Gronos. Nieuwe materialen en kleuropties, al mag je natuurlijk ook zelf een combinatie kiezen. Overigens is dit wel voor het eerst dat je de Evo C kan krijgen voor de nieuwste ‘W465’ G-Klasse, dus technisch is het ietsje meer geavanceerd dan eerst.

Kijk, we zeggen niet dat het de beste oplossing is, maar de Mansory Gronos is wel de enige optie voor zij die een driedeurs Mercedes G-Klasse wensen. Verder bijzonder is dat het van binnen erg natuurlijk lijkt. Het plaatwerk is doorgetrokken waar normaliter de achterdeuren zitten en de voordeur is wat langer gemaakt. Wel vereist achterin klimmen het naar voren doen van de voorstoelen, waarmee de Gronos qua praktisch gemak op één lijn zit met de Fiat Seicento van je oma waar je vroeger achterin moest klimmen.

Mansory geeft verder de zeer tunebare 4.0 liter Biturbo V8 uit de AMG G63 een beetje peper, want die is na de ombouw goed voor 980 pk en 1.250 Nm. Bijna 1.000 pk in je G Wagon. Het katapulteert de bizarre driedeurs Mercedes G-Klasse naar 100 in 3,3 seconden, maar dankzij de aerodynamica blijft het niet verantwoord om hard te rijden met deze zeecontainer. Vandaar dat de koek op is bij 280 km/u.

Gelukkig maar 8

Deze ultieme uiting van wansmaak mag dan een kennelijk bestaand probleem van het niet aanbieden van een driedeurs Mercedes G-Klasse oplossen, echt hebberig worden we er niet van. De Mansory Gronos Coupé Evo C wordt gelukkig heel beperkt gebouwd. Er gaan namelijk maar 8 G Wagons omgebouwd worden.