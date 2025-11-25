Eerste stukje nieuwe Mercedes S-Klasse sijpelt het internet op

Het is alweer tijd voor een flink nieuwe Mercedes S-Klasse en het eerste deel daarvan is nu te zien.

Door het EQ-label dat met veel bombarie aangekondigd werd, vergeet je bijna dat ook de meest recente Mercedes S-Klasse alweer vijf jaar onder ons is. Nou is de S-Klasse in principe altijd de auto van de toekomst en is gedateerd raken een relatief begrip (de standaarduitrusting van een gemiddelde auto nu is ongeveer gelijk aan die van een 20 jaar oude S-Klasse), maar juist daarom zijn we wel weer eens benieuwd welke features we over 20 jaar overal zien. Dat moet goedkomen: er staat voor 2026 een nieuwe S-Klasse op de planning. Tenminste, zoals Das Haus dat altijd noemt, een modelpflege. Een grondige facelift.

S-Klasse facelift

Uiteraard blijft het recept grotendeels gelijk aan de huidige S-Klasse, de W223 (of V223 als je de lange versie neemt). Testauto’s die hun rondes doen laten al een paar dingen zien.

Zo was het al een tijdje duidelijk dat de nieuwe signatuur van Mercedes erg veel gaat doen met hun driepuntige ster als logo. Net als de CLA krijgt de S-Klasse dagrijverlichting in de vorm van de Mercedes-ster. Maar om ervoor te zorgen dat je S-Klasse bovenaan de voedselketen ietsje meer is dan de CLA er helemaal onder, krijgt de S er twee per koplamp. Aan de achterkant hetzelfde feestje, maar dan met een opvallende LED-signatuur met de ster als negatieve ruimte. À la E-Klasse, zeg maar.

Ook lijkt het erop dat een grotere grille een rol gaat spelen voor de nieuwe Mercedes S-Klasse. Waar die nu halverwege de bumper ophoudt, zou de facelift een hekwerk tot bijna de bodem krijgen. Zoals bovenstaand wordt bewaard voor de volgende generatie, maar een forsere grille mag je wel op rekenen. Alleen grotendeels lijkt het erop dat de W223 herkenbaar blijft zoals ‘ie nu is. Een nieuw lek bevestigt dit.

Een schematische weergave van de gebruikte onderdelen laat de nieuwe voorbumper en grille van de Mercedes S-Klasse mopf zien. Van het meeste is nog geen chocola te maken, maar de voorbumper toont inderdaad een grotere grille. Die grille zelf moet de motor voorin nog koelen, dus daar kan geen lichtgevende glasplaat à la CLA of GLC opgezet worden. Vandaar dat die redelijk traditioneel blijft. Helaas blijft de vrij prominente radar voor de rijhulpmiddelen als een groot opzichtig vak in het midden.

Uiteraard is het nog even puzzelen en afwachten, maar als je wel gaat puzzelen is dit het idee van de volgende voorbumper op de Mercedes S-Klasse. Veel van hetzelfde, en toch anders. Over het interieur nog geen bevestigingen, dus wachten we met smart het persbericht af waarin Mercedes uitlegt op welke 12.000 fronten deze S-Klasse vernieuwd is zonder dat je het doorhebt. Dat gezegd hebbende: de kans is aanwezig dat het MBUX Hyperscreen zijn intrede maakt in de nieuwe S.

Headerfoto: een gecamoufleerde nieuwe S-Klasse door @mcshine op Autoblog Spots.