Supercar die jij kan besturen kondigt nieuw merk voor Europa aan

Een merk dat in China furore maakt met hun EV’s presenteert een dikke supercar die binnenkort naar jouw beeldscherm komt, maar de EV’s volgen snel.

Het is als automerk niet makkelijk om grootschalig te worden. Je moet dan met een product komen wat op bepaalde vlakken steengoed is. In de huidige tijd waarin digitalisering in auto’s steeds belangrijker wordt, zijn er wel kansen te pakken voor merken die goed zijn in de techsector. Het zorgde ervoor dat een paar jaar geleden het smartphonemerk Xiaomi nu auto’s bouwt. De SU7 en SUV-broer YU7 zijn dus van een merk wat enkele jaren geleden nog nooit iets op wielen had gezet. Nu zijn het EV’s die in thuisland China inslaan als een bom met potente cijfers voor je geld.

Xiaomi

Die SU7 is trouwens niet alleen een manier voor Xiaomi om een prijspakker te bouwen. Als SU7 Ultra is het een serieus bloedsnelle EV, die het met de Taycan Turbo GT aan de stok kreeg qua Nürburgringtijden. Goed, dat is allemaal lekker theoretisch voor ons Europeanen, want Xiaomi is hier niet te koop. Er is maar één manier waarop je als Europeaan een simulatie krijgt van wat een SU7 Ultra kan. Daarvoor heb je nodig een PlayStation en de game Gran Turismo 7. Xiaomi bracht hun ultieme sedan naar die game.

Xiaomi Vision Gran Turismo

Die samenwerking gaat nu een stapje verder: Xiaomi bedacht voor de game deze Vision Gran Turismo. Het is een inmiddels bekende truc: vele merken bouwen deze Vision Gran Turismo’s die de toekomst voorspellen, maar dankzij de game direct speelbaar zijn. Het zorgt ervoor dat automerken nog lekker theoretisch kunnen zijn, maar wel een mate van realisme toevoegen.

Xiaomi trok het doek van de Vision Gran Turismo op het Mobile World Congress in Barcelona. Daar bevestigt Xiaomi dat elementen van de VGT toch wel naar toekomstige modellen moeten komen. De vormfactor is net als vele andere Visions een supercar, waar volgens de ontwerper minimalisme is wat de boventoon voerde. Toch heeft alles wat er wél op zit aerodynamisch nut.

Hoe veel nut weten we alleen niet, want specs worden nog niet gedeeld. Daarvoor zul je moeten wachten op het moment dat de Xiaomi Vision Gran Turismo aan de game wordt toegevoegd, wat vaak niet zo lang na de aankondiging is. We krijgen ook nog een blik in de cabine waar de bedoeling was om een soort ‘sofa’ te maken van de twee stoelen, met een panoramisch scherm onder de voorruit en een weergave in het midden van het yokestuur. Uiteraard is er een first person-modus in Gran Turismo, maar ergonomie betekent niet zo veel in deze cabine.

Europa

Mocht je geen gamer zijn en dus niet zo veel hebben aan de Xiaomi Vision Gran Turismo, maar wel benieuwd zijn naar hun EV’s: het merk kondigde recent aan dat expansie naar andere markten op de planning staat. Er wordt al concreet gekeken naar het Verenigd Koninkrijk, maar ook Europa zou een ambitie zijn voor het merk. Wellicht is de Vision GT dus een voorproefje voor wat er komen gaat.