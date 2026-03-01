Toyota test nieuwe rallyauto in sportpyjama: nieuwe Celica?

De legendarische rallyauto van Toyota is dichterbij een return dan je denkt, want de testauto lijkt meer de vormen van een Celica over te nemen.

Terwijl wij ons veelal richten op de koningsklasse van het straatracen, zijn er legio andere takken van de sport. Letterlijk. Het WRC bijvoorbeeld, dat kennen we nog wel. Alleen de reden dat er niet zo veel meer met de rallysport gebeurt is precies de vicieuze cirkel waarin die sport zich bevindt. Het is al lang niet meer zoals Group B ooit was, maar ook de dagen van Subaru vs Mitsubishi en dergelijke voorbeelden zijn achter ons. In de topklasse Rally1 doen maar drie fabrieksteams mee: Hyundai, Ford en Toyota. Met zo’n mager aanbod lukt het ook niet om de sport populairder te maken, zonder die populariteit is er niet genoeg animo om het aanbod te vergroten.

World Rally Championship

Nou kan het WRC nog steeds vermakelijk zijn, maar er is een reden dat slechts drie teams zich er nog aan wagen. Het is namelijk extreem duur om met het WRC mee te doen, in acht houdende dat je er vrij weinig van terug ziet qua prijzen- en sponsorgeld. Er gaat veel minder geld in om dan bij de F1 bijvoorbeeld, dus lucratief is het niet. Laat staan om als privéteam mee te doen. Sterker nog: de FIA verplichtte hybride aandrijflijnen voor het WRC, maar omdat dit de boel nog verder compliceerde zijn ze hier weer mee gekapt. De organisatie heeft dit door en poogt dit te veranderen met WRC27. Oftewel: de evolutie van de rallysport in 2027 en er wacht een revolutie zoals we dit jaar in de F1 ook weer zien.

WRC27

De eerste horde is dat een WRC-auto goedkoper wordt volgens de nieuwe regels, die prijs lag rond het miljoen maar wordt nu 345.000 euro. De FIA biedt verschillende bases van buizenframes aan waar de teams een carrosserie omheen kunnen bouwen. Hybride is dus niet meer nodig, maar mag wel. Biobrandstof is wel een pre. En belangrijk: deze regels blijven in grote lijnen de komende tien jaar hetzelfde, dus het is niet zo dat je nu al je geld over de balk smijt en dat volgend jaar weer mag doen. Denk aan wat bepaalde merken allemaal bekostigden net voordat Group B ermee kapte.

Afijn, hopelijk trekken die nieuwe regels voor 2027 een paar nieuwe (privé)teams naar het WRC. Intussen blijven de drie grote WRC-spelers die nu ook bezig zijn, in de sport. Tenminste, van alle drie is nog geen aankondiging dat ze ermee stoppen. Toyota lijkt de revolutie zelfs op een mooie manier te gaan gebruiken. Er wordt namelijk al driftig getest met de rallyauto voor 2027 die Toyota ambieert te gebruiken.

Celica?

2027 duurt nog wel even, sterker nog, het seizoen WRC van 2026 is nog maar net begonnen. Vandaar dat Toyota absoluut nog niet scheutig is met details over de bolide voor 2027. Behalve ‘dat ermee getest wordt’. Dat er überhaupt foto’s van zijn heeft te maken met een fotograaf die een zwaar gecamoufleerde Toyota-rallyauto wist vast te leggen voor DirtFish. Toch is het duidelijk een Toyota met de driekleurige ‘Gazoo’-camouflage.

Er valt echter iets heel anders op aan deze rallyauto die voor Toyota in het seizoen WRC voor 2027 lijkt te zijn. Je verwacht een Yaris, de auto die Toyota al jaren gebruikt als basis. Het is echter een soort coupé of op zijn minst een ’three box’ sedan. En nee, ondanks de gave retro-versie is het ook geen GR86. Het lijkt simpel: er gaan al een tijdje geruchten dat Toyota wil kijken naar een ander model voor de rallysport en één historische naam duikt veel op.

Er staat namelijk een Toyota GR Celica op de planning. Wat dit precies voor auto moet worden is niet bekend, maar gezien Toyota’s wil om historische namen wél correct her te gebruiken, lijkt een compacte coupé evident. Gecombineerd met het feit dat de Celica in zijn geschiedenis furore maakte als rallyauto, des te meer. Bovendien zou er komend dan wel volgend jaar meer concreet worden over de GR Celica, wat de timing met een nieuwe rallyauto voor het WRC ook goed laat aansluiten.

Homologatie

De regels van het WRC in 2027 zeggen ook dat er een straatversie moet komen van de rallyauto voor de homologatie. Er wordt gesproken van ‘minimaal 10 exemplaren’, wat natuurlijk vrij simpel is in theorie. Toyota ambieert meer dan dat van de Celica, hopen we. Over homologatie gesproken: het is om die reden dat de we GR Yaris kregen, maar als die zijn werk heeft gedaan is een nieuwe GR Yaris dus niet ‘nodig’. Gelukkig bouwt Toyota tegenwoordig veel dingen omdat het kan en niet omdat het moet, dus verwacht absoluut niet dat het een rekensom is.