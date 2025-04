Vet! Mercedes steekt nieuwe G-klasse in een oud jasje

Dit is toch gaaf, Mercedes heeft een nieuwe G-klasse gepakt en deze in een oud jasje gehesen.

Het voordeel van een design dat al decennia lang meedraait: het is lekker inwisselbaar. De Mercedes G-klasse is altijd trouw aan zijn oorsprong gebleven. Hoe vet is het dan dat Mercedes een nieuwe G-klasse heeft gepakt en deze de looks heeft gegeven van eentje uit eind jaren zeventig, begin jaren tachtig.

Omdat de G-klasse generaties zo op elkaar lijken, lijkt het net of dit inderdaad een veertig jaar oud exemplaar betreft. Niets is minder waar. Dit is er gewoon eentje van de huidige generatie, maar dan met retro looks. Het interieur is natuurlijk de grote weggever. Zo gelikt zag het er vroeger niet uit.

Het betreft een speciale editie met de naam Stronger Than the 1980’s. Nee, dit is geen grap. Mercedes heeft serieus een special edition gemaakt die knipoogt naar de originele G uit 1979. Je krijgt oranje knipperlichten op de motorkap, vijfspaaks velgen en een two-tone lak. Er is keuze uit Agave Green of Colorado Beige, met zwarte accenten rondom.

Daar bleef het niet bij. Een dakrekje, modderflappen, achterladder, koplamproosters. Mercedes heeft aan alles gedacht om hier geen flauw speciaaltje van te maken. Er is echt werk in gestoken om deze auto als een soort tijdscapsule op wielen neer te zetten.

Het interieur is een combinatie van nieuw en oud. Ruitjesbekleding in Dove Grey, een greep met “Stronger than the 1980s” erin gegraveerd, en puddle lights die “Stronger than time” op de stoep projecteren. Verder zien we veel elementen die ook gewoon in de G-klasse van nu zitten. Denk aan het stuurwiel en de schermen.

De Stronger Than the 1980’s is gebaseerd op de G450d. Dat betekent een 3.0-liter zes-in-lijn diesel met 382 pk. 0-100 km/u in 5,8 seconden, dat is sneller dan de eerste generatie hoor. Liever toch benzine dan kan dat ook, deze editie kun je tevens als G500 bestellen.

Mercedes neemt deze editie echt in productie en gaat er 460 van maken. Elke Stronger Than the 1980’s G krijgt z’n eigen genummerde plaatje op de middenconsole. Of de speciale editie ook naar Nederland komt is op dit moment nog niet bekend. Wel duidelijk is dat het merk deze G in onder andere het Verenigd Koninkrijk gaat verkopen.