‘Reiskostenvergoeding moet verdubbeld worden’

De reiskostenvergoeding moet omhoog, en wel nu! Aldus de Vereniging Zakelijke Rijders.

Ook als je de benzineprijs niet nauwlettend in de gaten houdt zal het je vast opgevallen zijn dat die op het moment vrij hoog is. Om niet te zeggen: schrikbarend hoog. Dit uit zich onder meer in bijzondere taferelen bij TinQ-tankstations. En dat is allemaal de schuld van Jack Plooij en Tom Coronel, want zij zijn de gezichten van TinQ.

Voordat we verder afdwalen: autorijden wordt letterlijk met de dag duurder. En dat betekent dus ook dat je opeens meer kosten moet maken om naar je werk te komen. En dat mag je allemaal uit eigen zak betalen, want de reiskostenvergoeding gaat vaak niet omhoog.

De reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer is nog steeds de norm, maar die loopt hopeloos achter. Die is namelijk in 2006 (!) bepaald. Al 16 jaar is dit bedrag ongewijzigd gebleven, terwijl autorijden in de tussentijd schreeuwend duur is geworden.

Weliswaar is er in het regeerakkoord opgenomen dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat naar €0,23, maar dat zet nog geen zoden aan de dijk. Bovendien maakt het kabinet geen haast om dit door te voeren.

De Vereniging Zakelijke Rijders wil hier niet op wachten. Zij vinden dat er sprake is van een urgent probleem. Daarom doet de vereniging een oproep om de reiskostenvergoeding nú te verhogen.

Dit is niet alleen een oproep aan de overheid, maar ook aan de werkgevers. Want die kunnen natuurlijk ook gewoon de reiskostenvergoeding uit eigen beweging verhogen. Het probleem is wel dat alles wat een werkgever bovenop de €0,19 doet belast wordt. Daar moet dus overheid dus iets aan doen.

Wat de hoogte van de reiskostenvergoeding betreft: iedereen is het erover eens dat €0,19 niet reëel is. De vraag is wat wél een reëel bedrag is. Volgens de berekeningen van VZR moet de werknemer minstens €0,39 per kilometer krijgen. Dat is meer dan het dubbele van €0,19, maar nog steeds niet kostendekkend. Volgens de VZR is dit echter een “redelijk en billijk” bedrag.

