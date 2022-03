Porsche 911 in transporttrailer crasht op de A1

Dan heb je de auto nog zo goed in een veilige trailer. Het mag niet baten. Deze Porsche in 911 transporttrailer crasht alsnog.

Wie net in de buurt van Amersfoort en Hoevelaken heeft gereden zal het wellicht zijn opgevallen. Het stond er behoorlijk vast. Dat komt door een behoorlijk groot ongeval op de A1 rijksweg in Amersfoort, net voorbij knooppunt Hoevelaken.

Het was een ongeval waarbij meerdere auto’s betrokken raakten. Het meest bijzondere is dat een auto wel betrokken was bij het ongeval, maar geen deelnemer. Hoe kan dat?

Porsche in 911 transporttrailer

Een van de betrokken auto’s was namelijk een trailer. Nu is dat niet direct bijzonder, maar wel de inhoud. Want er zat een Porsche 911 in die trailer en niet zo maar eentje. Het betreft namelijk een 911 Turbo van de 997-generatie en zo te zien was het een hele mooie originele. Een tikkeltje saai qua specificatie, maar desalniettemin een fraai exemplaar.

Het volgende is namelijk gebeurd: twee vrachtwagens botsten met elkaar. Als reactie daarop moest de bestuurder van de auto die de Porsche in de trailer had uitwijken. Daaropvolgend crashte een vrachtwagen weer tegen de transporttrailer aan waar de Porsche in zat. Je verzint het niet.

Kleerscheuren

Het zorgde voor een enorme ravage op de snelweg, die dan ook gedeeltelijk werd afgesloten. Hierdoor liep het verkeer op de A1 en A28 grote vertraging op. Lange tijd was er namelijk maar één rijbaan beschikbaar.

Helemaal zonder kleerscheuren is de Porsche 911 in transporttrailer er niet vanaf gekomen. Aan de andere kant valt het eigenlijk best mee. Op wat krasjes na lijkt de auto er goed vanaf gekomen te zijn. Het is in elk geval een bewijs waarom je zo’n auto in zo’n transporttrailer moet vervoeren en niet achterop een reguliere trailer.

Fotocredits: AS Media.

Meer lezen? Check hier ons Porsche 997 occasion-aankoopadvies!