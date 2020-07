Driften met een Renault Twingo: zo doe je dat [video]

De Twingo laat zijn verborgen talenten zien.

De Renault Twingo is niet de eerste auto waar je aan denkt bij het horen van de term ‘driftauto’. Ook niet de tweede, derde of veertigste auto. Toch kwam er iemand op het geniale idee om een Twingo in te zetten als driftauto. Het was deze keer niet @wouter, maar een Poolse Youtuber.

Uiteraard koos hij voor de absolute topversie van de huidige Twingo: de Twingo GT. Deze versie heeft niet minder dan 110 pk, op een gewicht van 955 kg. Er zijn auto’s met een slechtere pk-gewichtsverhouding. Bovendien heeft deze stadsrakker achterwielaandrijving. Precies wat je nodig hebt.

Het mag dan een GT zijn, deze Twingo is standaard nog niet optimaal uitgerust voor het betere gooi- en smijtwerk. Daarom hebben de Polen wat gesleuteld aan de auto. De auto is bijvoorbeeld uitgerust met een sperdifferentieel. Ook heeft de Twingo een vermogensupgrade gekregen. Daar moet je niet teveel van verwachten, want het gaat maar om zo’n 7 á 10 pk. Alle beetjes helpen, zullen we maar zeggen. Verder is er nog voor gezorgd dat de overbodige hulpsystemen als ABS en ESP kunnen worden uitgeschakeld met een simpele druk op de knop.

Of de aanpassingen het gewenste effect hebben, kun je met eigen ogen zien in de video. Waarschuwing: de video kan hysterische Polen bevatten.

Credit: Candy Machine