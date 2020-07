Is dit de meest bijzondere Mazda MX-5 van Marktplaats?

Nee, dit is geen Aston Martin met klapkoplampen.

Als mannen graag James Bond willen zijn, willen Mazda MX-5’s dan graag een Aston Martin DB5 zijn? Afgaande op deze auto lijkt het antwoord op deze filosofische vraag ja te zijn. Dit unieke exemplaar verscheen vandaag op Marktplaats.

Als je op zoek bent naar auto die zowel leuk als betaalbaar is, kom je al heel snel uit op een Mazda MX-5. Je kunt er eigenlijk niet omheen. Inmiddels zijn er alweer vier generaties, waarvan er ook weer verschillende varianten zijn. Bij een zoektocht naar een Mazda MX-5 valt er dus genoeg te kiezen.

In totaal zijn er al meer dan een 1.000.000 exemplaren van de mateloos populaire Mazda MX-5 verkocht. Een uniek exemplaar vinden wordt daarom lastig. Wij helpen je daarom een handje: hier heb je een unieke Mazda MX-5.

Het onderscheidend vermogen van deze MX-5 zit hem vooral in de neus. In plaats van de onopvallende standaard grille van de Mazda MX-5 zien we namelijk een heuse Aston Martin-grille. Volgens de verkoper gaat het om een DB5-look, hoewel het front eigenlijk meer doet denken aan een DB7. Feit is in ieder geval dat de MX-5 er meteen een heel ander aanzicht heeft gekregen.

De auto is trouwens een oude bekende van Autoblog. Toen de auto acht jaar geleden op Autojunk verscheen hadden we er namelijk ook al een artikeltje aan gewijd. Trouwe lezers met een heel goed geheugen kunnen zich deze auto misschien nog herinneren.

Er is trouwens nog een reden dat deze MX-5 net wat specialer is dan de meeste andere MX-5’s. Het is namelijk een zogenaamde Art Vin-uitvoering. Van deze special edition zijn er 40 stuks gebouwd. Je kunt hem herkennen aan de bordeaux-rode lak, beige kap en dito interieur.

De auto is momenteel te vinden op Marktplaats, met 220.780 km op de klok. De vraagprijs is €5.250.