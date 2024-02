Driftrotonde in Laren voor 2 miljoen euro

Naast de driftrotonde krijg je er in Laren ook een appartement bij.

Lekker toch. Pal voor de deur van je huis kunnen driften. Dat is geheel mogelijk bij dit optrekje in Laren. De woning heeft een oprit met een rotonde voor de voordeur. Komt die achterwielaangedreven BMW!

Daar liggen nu nog stenen, maar als echte driftmaniak ga je dat asfalteren. Want dat glijdt nu eenmaal makkelijker en levert mooie rookgordijnen op. Dat al die rook in de richting van je eigen woning gaat nemen we even voor lief. Helaas is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je bent namelijk niet alleen op dit landgoed.

Appartement in Laren

Het is geen gebruikelijke villa met een enorme lap grond voor jezelf. Waar je naar kijkt is een groot appartementencomplex. Het gebouw bevat in totaal vijf appartementen, waarvan je er eentje kunt kopen voor 2,18 miljoen euro. Nu klinkt ‘appartement’ aan de kleine kant, maar met 312 vierkante meter woonoppervlakte is er ruimte zat.

Het nadeel is dat je niet zoveel privacy hebt als bij een vrijstaande villa met je eigen stuk grond en een hek eromheen. Een voordeel is dat er een actieve VvE is waar je kunt aankloppen met al je vragen. Wat de eventuele maandelijkse bijdrage is voor de VvE staat er dan weer niet bij.

Onder het appartementencomplex ligt een parkeergarage. De woning komt met twee eigen parkeerplaatsen. Je kunt er zelf twee dikbolides parkeren en met een beetje geluk hebben de andere buren ook wat leuks in de parkeergarage staan. Als dat nu allemaal autoliefhebbers zijn kun je op de zaterdag samen de auto’s wassen en een ijsje halen in het dorp. Leuk man!

Het complex stamt uit 2020 en komt met vijf slaapkamers, twee badkamers en drie balkons. Voor 2.185.000 euro of een goed bod is het appartement de jouwe. Even goede afspraken maken met de buren over dat driften voor de deur en je bent klaar om te gaan!