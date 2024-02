Voor 15k deze schitterende Giulia, of liever een Model 3?

Oef, zo’n schitterende Giulia voor zo weinig geld. Dat klinkt heel aantrekkelijk (want dat is het ook!)

Een paar dagen geleden konden we je verheugen met het blijde nieuws dat de Tesla Model 3 vanaf volgend jaar héél erg goedkoop gaat worden. Echt heel erg goedkoop: minder dan 15.000 euro. Kijk, voor dat geld is een Model 3 enorm interessant. Want een relatief jonge vierdeurs sedan met prima prestaties en sportieve pretenties voor 15 mille is gewoon een goede deal.

Kortom, we zijn eigenlijk best enthousiast over dat idee. Maar niemand minder dan @dutchdriftking komt ons enthousiasme ietwat temperen en voorzien van de hoognodige nuance. En bloedmooie nuance. Want voor dat geld komt namelijk ook de Alfa Romeo Giulia om de hoek kijken. Hij tipte ons deze schitterende Giulia die je hier op de afbeeldingen ziet.

Blu Monte Carlo

En het is een fraai exemplaar, daar moeten we eerlijk in zijn. De kleur ‘Blue Monte Carlo’ staat geweldig bij het relatief eenvoudige lijnenspel van de Giulia. De 18 inch lichtmetalen wielen en gele remklauwen daarachter maken het geheel helemaal af. Het kan zijn dat je de stance erg aanspreekt. De Giulia is voorzien van een niet al te subtiele verlaging. Nu weten we niet of het alleen veren zijn of een schroefset.

Het interieur is voorzien van zwart leder. Niet spannend, maar over het algemeen wordt dat wat fraaier oud dan beige of bruin. Het is ook niet lelijk ofzo. In vergelijking met een Audi A4 of Mercedes-Benz C-Klasse uit die tijd is het zo verfijnd, maar in vergelijking met een Tesla Model 3 is het extreem goed als het gaat om materialen, afwerking en bouwkwaliteit.

Het enige smetje zijn de stoelen. Ze zijn op zich prima (en ze zien er keurig uit), maar het liefste wil je de sportstoelen. Je weet hoe dat gaat met stoelen. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een … setje sportstoelen. Toch eventjes de Kleinanzeigen in de gaten houden. Of Marktplaats natuurlijk.

Schitterende Alfa Giulia of standaard Tesla?

De auto in kwestie is zojuist online gekomen en staat te koop bij een gerenommeerde Alfa Romeo-dealer uit Nunspeet. De auto komt uit 2016 een heeft 199.835 km gelopen. Daar kun je nog lang plezier van hebben. De prijs van 15.950 euro is relatief scherp, maar het betreft wel een ‘meeneemprijs’.

Dus dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Waar kies jij voor? Ga jij voor een Italiaanse volbloed sportsedan met episch chassis, koolstofvezel cardanas, enorme actieradius, fraai leder en roemruchte historie of zo’n generieke rijdende zetpil waarvan je weet dat de CEO ooit aan de verkeerde kant van de geschiedenis zal staan? Laat het weten, in de comments!

