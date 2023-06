Koop een fabrieksnieuwe BMW M Coupe voor 129.900 Euro

Helemaal fabrieksnieuw is de BMW M Coupe niet, want er staan 3.400 kilometers op de klok. Koop dan?

Onlangs trok BMW het doek af van twee nieuwe auto’s bij Villa D’Este. De ene was de BMW Touring Coupe, gebaseerd op de huidige Z4. De andere was de nieuwe BMW 5-Serie. De eerste gaat BMW vooralsnog niet maken (of toch wel?), de tweede helaas wel. De styling van BMW’s blijft toch wel tot de verbeelding spreken. Alleen niet altijd voor goede redenen.

Dat was zo rond de eeuwwisseling soms ook al zo. BMW kwam destijds namelijk op de proppen met de Z3 Coupé. Dit was een Z3, maar dan met een vast dak erop. Een ‘Shooting Brake’ dus. Niet iedereen was fan van de styling. Het was duidelijk te zien dat de auto niet vanaf moment één op deze manier ontworpen was. In engelstalige publicaties werd gesproken van de clown shoe. Omdat de ‘hatchbak zonder achterstoelen’ met zijn lange neus daar een beetje op lijkt (kennelijk).

De styling was echter niet waar het om ging bij de Z3 coupé. De Z3 roadster was vooral een wat softe, relatief betaalbare cabrio. Dergelijke auto’s waren toentertijd nog populair bij kopers. Maar puristen haalden hun neus op. Ook toen James Bond erin reed in Goldeneye. Pas met de latere zescilinders die ook een wat dikkere koets hadden, werd dat wat bijgesteld.

De gesloten Z3 had echter altijd een zescilinder. Aanvankelijk was er de 2.8, die later vervangen werd door de 3.0. Maar daarnaast kon je ‘m ook krijgen met een blok van M GmbH onder de kap. In dit geval de motor uit de M3. Aanvankelijk de S50B32 (in Europa) uit de E36 M3 en later de S54B32 uit de E46 M3. Met de topmotorisering werd de auto simpelweg M Coupe genoemd, dus zonder ‘Z3’ erbij. Misschien wel om bewust wat afstand te creëren met deze wat gezapig geachte basis.

Een M Coupe was niet noemenswaardig lichter dan een M3 uit die tijd. Sterker nog, eigenlijk was de M3 (zowel E36 als E46) gewoon de betere auto. Maar de M Coupe was wel ‘specialer’. En het ding had ook ‘een randje’. Door de kortere wielbasis in combinatie met het forse vermogen op de achteras, kon de M Coupe behoorlijk listig zijn.

Inmiddels is het ding al enkele jaren een legende uit de hoogtijdagen van BMW. Vandaar ook het hommage aan de auto in de vorm van de genoemde Touring Coupe. De prijzen zijn daar helaas ook naar. Een roadster is nog steeds verkrijgbaar voor peanuts, zelfs met zespitter. Maar de gesloten Z3 niet.

Zelfs voor een enigszins fraaie dichte niet-M betaal je makkelijk enkele tienduizenden Euro’s. Maar de M gaat daar nog grif overheen. Een beetje redelijk, begint in Duitsland bij 40K. En dat durft men ook te vragen met flinke kilometerstanden op de klok. Een speciaaltje of iets met een kleurtje kan ook 70-90K doen, als vraagprijs althans.

De duurste op mobile.de doet nu echter 129.900 Euro. Niet omdat er een speciale kleur is, want dat is namelijk (cosmos)zwart. Wel omdat deze pas 3.400 kilometer gereden heeft. De auto is oorspronkelijk gekocht door een BMW-medewerker, die er vervolgens kennelijk maar zeer sporadisch in gereden heeft. De auto staat nog op zijn eerste set banden. Verder meldt de advertentie overigens wel regelmatig onderhoud.

De auto is 30.000 Euro duurder dan de op een na duurste, die een kleine 40.000 kilometer gereden heeft. En 44.000 Euro duurder dan de nummer drie. Die heeft eveneens maar 33.000 kilometer gelopen maar is een van negen M Coupe’s uitgevoerd in Dakar Yellow. Dat is natuurlijk altijd tienduizenden Euro’s extra waard. Voor 68.990 Euro is er ook nog een M Coupe die uitgevoerd is in een oranje-rood afkomstig van een Corvette. Naar verluidt van een verzamelaar geweest die al zijn auto’s in die kleur had.

Er zijn ook binnen dit nauwe spectrum dus nog wel wat keuzes te maken. Zou jij voor fabrieksnieuw gaan? Of toch een kleurtje voor ongeveer 70-80K? Of is een afgeragd exemplaar voor 30K jouw ideale ringtool? Laat het weten, in de comments!

Dank Jan voor de tip!