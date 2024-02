Volvo P1800 Cyan GT: restomod met beter comfort

De Volvo P1800 Cyan bestaat al een tijdje, de GT is gemaakt voor langere afstanden.

Oude auto’s in een nieuwe verpakking. Het idee van een restomod is vaak om van te smullen. Die drukke moderne auto’s van tegenwoordig. Autoliefhebbers hunkeren vaak naar het verleden, toen autodesign wat simpeler was. Als je dan zo’n oude auto combineert met moderne technologie heb je het beste van twee werelden te pakken.

Het Zweedse Cyan Racing kwam enkele jaren geleden met een restomod op basis van de Volvo P1800. Deze restomod is nu doorontwikkeld tot een meer comfortabelere kilometervreter. Dat is de Volvo P1800 Cyan GT geworden.

De GT heeft dezelfde tweeliter viercilinder met turbo aan boord, maar verschilt op het gebied van ophanging met de ‘gewone’ Cyan. Dat blok is overigens afkomstig van de Volvo S60 TC1 raceauto, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten.

De aanpasbare ophanging is anders afgesteld in de GT voor beter comfort om langere afstanden te rijden. In het interieur is meer geluidsisolatie aangebracht en een titanium rolkooi om toch nog het lage gewicht te behouden.

Ondanks de aanpassingen weegt de Volvo P1800 Cyan GT minder dan 1.000 kg. Dat is lekker als je bedenkt dat de viercilinder een vermogen van 345 tot 420 pk kan leveren, afhankelijk van de uitvoering die je kiest.

Een Volvo P1800 Cyan GT bestellen kan vanaf een ton of zeven. Ja, dat is serieus geld. Voor die centen kun je ook een gloednieuwe Ferrari met twaalfcilinder kopen en dan nog hou je wisselgeld over. De auto van Cyan Racing is vooral voor publiek die al vijf Ferrari’s of Lambo’s hebben staan en eens wat anders willen.

Na het plaatsen van een order gaat Cyan Racing aan de slag. Ze zeggen 12 tot 15 maanden nodig te hebben om de auto te bouwen. De eerste Volvo P1800 Cyan GT is inmiddels klaar en dat is dit exemplaar geworden. De bijzondere auto heeft de Verenigde Staten als eindbestemming.

Hoeveel stuks Cyan Racing gaat bouwen van de GT is niet bekend, maar het merk spreekt over een gelimiteerde productie. Een gevalletje we stoppen ermee als het mooi is geweest. Een heerlijke vorm van bedrijfsvoering, die Zweden.