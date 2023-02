Drive to Survive 2023: dit kun je verwachten!

Er staat een nieuw seizoen Drive to Survive 2023 staat te popelen.

Mocht je nog en boodschappenlijstje voor het weekend moeten maken, zorg dan dat er voldoende zoutjes, nootjes en hapjes op staan. Binnenkort kunnen we namelijk weer ouderwets genieten van een nieuw seizoen Formule 1-drama in de vorm van Drive to Survive voor 2023.

Drive to Survive 2023

Het is alweer het vijfde seizoen van de populaire serie. Traditioneel krijgen we in de aanloop van het nieuwe seizoen te zien wat er vorig jaar gebeurd is. Heel handig, want zo kunnen ze de nieuwsgierigheid voor het komende seizoen weer lekker aanwakkeren. Dat zal sowieso wel aan gebeuren. Sinds Drive to Survive er is, is de sport aanzienlijk populairder geworden.

Drive to Survive 2023 afleveringen

Niet zozeer bij de F1-kenners. Die kunnen er gemakkelijk wat gaten in prikken Die zien de gemaakte spanning die er niet is. Aan de andere kant, de ontmoeting tussen Horner en Abiteboul vlak nadat bekend is geworden dat Ricciardo over is gestapt, is nog altijd goud waard. Dankzij Crash.net weten we ook wat we kunnen verwachten:

The New Dawn

Deze aflevering gaat over de wederopstanding van Ferrari tijdens de GP Bahrein 2022. Een nieuw seizoen met een hoop nieuwe regels en wellicht een nieuwe favoriet voor de titel.

Bounce Back

Hahahaha! Ze hebben een woordgrapje gemaakt. Deze aflevering gaan we vaak bekijken. Men behandelt hier het team van Mercedes, dat nogal last heeft van een stuiterende auto en en paar stapjes terug moet doen op de grid.

Like Father Like Son

Deze aflevering gaat over Mick Schumacher. Uiteindelijk was Gunther Steiner dit seizoen niet tevreden over Mick. Het zal ongetwijfeld een uurtje aan topentertainment opleveren. Steiner is a jaren e smaakmaker van de show.

Matter of principle

Wederom een Ferrari aflevering, waarin men focust op het mis-management van Ferrari waardoor ze de titel veel te vroeg uit handen gaven.

Hot Seat

Perez en zijn overwinning op Monaco. Benieuwd of ze ook de kwalifacitecrash meenemen. Dat leverde later nog wat drama op (tijdens de GP van Brazilië 2022).

Nice Guys Finish Last

Hoe Daniel Ricciardo bij het grofvuil gedumpt wordt door McLaren.

Alpha Male

Hahaha, weer een woordgrap! Het gaat om de coureurs van AlphaTauri: Pierre Gasly en Yuku Tsunoda. Ergens lijkt Yuki ons meer het alfa-mannetje te zijn. We kunnen ons niet heugen dat er iets gebeurde dat interessant was tussen die twee, dus we zijn benieuwd hoe ze hier wat van breien.

Over the Limit

VUURWERK! Hierom wil je de serie kijken. Niet vanwege de gemaakte actie, maar het geruzie achter de schermen. In deze aflevering staat de budgetcap-overschrijding van Red Bull centraal. We zijn benieuwd benieuwd naar het commentaar van alle andere teambazen, uiteraard!

End of the Road

Het is voor het eerste dat Lewis Hamilton dit seizoen geen enkele race. Bijzondere statistiek. Voor Sebastian Vettel is het het einde van zijn F1-carrière.

Drive to Survive 2023 is te zien vanaf 24 februari!

Uiteraard hebben we ook bewegend beeld voor je:

Imagecredit: Conor Moore via YouTube.