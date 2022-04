Zo immens populair is Drive to Survive 4

Drive to Survive 4 is bijzonder populair. En dus wordt de Formule 1 populairder.

Drive to Survive is een bijzondere ervaring voor de F1-kenners. Zeker de mensen die al jaren de sport volgen, zien ineens een compleet andere kant van de F1. Eentje die voornamelijk is verzonnen. Denk aan spanningen tussen coureurs die er totaal niet zijn of commentaar en reacties die bij een ander moment horen.

Seizoen 1 was een verrassing, seizoen 2 was niet verkeerd en toen kwam het derde seizoen. Dat was episch vergezocht. Nu is er een kleine kanttekening op zijn plaats, want voor seizoen 3 moesten de programma makers enorm hun best doen. In de corona-periode was er bijzonder weinig materiaal. Ook gebeurde er op sportief vlak niet veel spannends. Mercedes en Hamilton werden eenvoudig wereldkampioen.

Drive to Surive seizoen 4

Je zou dus kunnen aannemen dat ze met het vierde seizoen wél voldoende materiaal hadden om mee te werken. Het was namelijk bijzonder spannend. Zowel vooraan (Hamilton en Verstappen) als in het middenveld.

Maar nee hoor, Drive to Survuve begint een beetje een persiflage van de F1 te worden. Dat maakt echter niets uit, want Drive to Survive 4 is namelijk populairder dan ooit! Dat meldt Greg Maffei. Hij is de CEO van Liberty Media, dus hij zal het wel weten.

We zijn blij om te kunnen melden dat Drive To Survive de nummer 1 show is van Netflix in 33 landen. Het vierde seizoen is nu beter bekeken dan het voorgaande seizoen. Het is dus nu al een enorm succes. Er zullen ongetwijfeld ander factoren zijn waardoor de F1 steeds populairder is, maar dit kunnen we zeker niet onderschatten. Greg Maffei, CEO Liberty Media

Verstappen

Een documentaire populair maken is erg lastig. In dit geval worden de afleveringen sensationeler gemaakt dan dat ze zijn. Sterker nog, seizoen 4 zit vol met feitelijke onjuistheden . Het ergste is misschien nog wel de Formule e-commentator, die ineens ‘live’ commentaar heeft ingesproken voor de documentaire.

Dat is Jack Nichols, die absoluut zijn vak verstaat, maar het dus (achteraf!) spannender maakt dan dat het is. Ook was de heldenactie dat Mazepin zichzelf unlapped, bijzonder vergezocht. Omdat men de waarheid nogal verdraaid in DTS, werkt Max Verstappen liever niet mee aan de documentaire.

Via: Autosport.com