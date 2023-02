Dikste AMG Hammer ooit wordt krankzinnig duur

De dikste AMG Hammer die je je maar kunt voorstellen.

AMG is tegenwoordig een onderdeel van Mercedes-Benz (is al het geval sinds 1999). Je kan tegenwoordig van bijna elk model wel een AMG-versie krijgen. Naast een ;full-fat’ Mercedes-AMG heb je ook AMG-‘light’-modellen zoals de C43 en A35. En daarnaast heb je nog de vele AMG-sportpakketten voor reguliere Mercedessen. Dat is op zich heel erg tof, maar het doet de waarde van de badge wel een beetje verwateren.

Vroeger stonden de letters A, M en G voor flink aangepaste auto’s. Het hoogtepunt was in de jaren ’80 met de Hammers. Een Hammer is een Mercedes-Benz E-Klasse van de W124-generatie met een V8, nog voordat Mercedes het deed (in samenwerking met Porsche).

Dikste AMG Hammer ooit?

Heel erg veel zijn er niet gebouwd, dus logisch dat ze niet voor lage bedragen worden aangeboden. Maar het exemplaar dat je hier op de foto’s ziet, zal hoogstwaarschijnlijk voor een hele hoge prijs weg gaan. Het is misschien wel de dikste AMG Hammer ooit.

De auto begin in de jaren ’80 zijn leven als een 300 CE-24 (C124). Vervolgens ging de auto naar Affalterbach alwaar de dames en heren van AMG erop losgingen. De auto kreeg een dikke widebody, zodat die heerlijke driedelige AMG-velgen (OZ AMG Aero III) eronder passen. Daarnaast zijn er dikkere bumpers, skirts en spoilers.

In technisch opzicht veranderde er ook een hoop. De achterwielophanging werd aangepast en er kwam een Torsen-sperdifferentieel. Het hoogtepunt is natuurlijk de motor. Dat is een geheel atmosferische 6 liter V8, goed voor 375 pk. Daarmee kon je 300 km/u halen. In de jaren ’80!

Nautical Blue Metallic

Dit specifieke exemplaar is wellicht de dikste AMG Hammer allertijden. Ten eerste de kleur: Nautical Blue Metallic. Meestal zijn ze zwart of grijs. Niet alleen de lak is blauw, ook de velgen zijn blauw, evenals het gehele interieur.

De bekleding ziet er overigens nog als nieuw uit. Alsof bijna niemand plaats heeft genomen in die dikke Recaro’s. Dat komt mede door de lage kilometerstand van 36.701 km.

Het zal jullie niet verbazen dat de auto in Japan is geleverd. Daar zijn ze gek op dit soort creaties. In 2022 werd de auto naar de VS verscheept. Nu – in 2023 -wordt de auto geveild door Broad Arrow Auctions.

Interesse? De estimate staat op 750.000 tot 850.000 dollar. Dat is veel geld, maar ja, vind maar eens een tweede.

