Dronken man rijdt weg met auto (NA aanhouding)

Je mag je niet laten verrassen, maar verbazen wel. Deze dronken man rijdt gewoon lekker door.

Man, man, man. Je kan in principe het hele leven als Rob Geus je hoofd blijven schudden. De mensheid is namelijk altijd in staat je te verbazen op bizarre manieren. En dan hebben we het niet eens over kinderen of 18-jarigen, waarvan je weet dat die maar een paar hersencellen gebruiken om actief deel te nemen aan het leven en de broek droog te houden.

Nee, het gaat vandaag over een 63-jarige man uit Den Bosch. Hij werd gisteren aan het einde van de middag vlak voorbij Vught van de A2 geplukt. Na een blaastest bleek hij iets te weinig bloed in zijn alcohol te hebben. Dat meldt Omroep Brabant. De man reed niet te hard, integendeel. Met een slakkengang van 50 km/u kachelde hij over de A2, daar waar een een milieuverontreinigende en nauwelijks te bevatten 100 km/u toegestaan is!

Dronken man stopt niet

Tot zover niet heel erg vreemd. Nu kun je een boom opzetten over het nuttigen van alcohol op klaarlichte dag. Dat zit een bepaalde melancholiek in. Maar OK, het is gebeurd. Ondanks dat hij heel erg langzaam reed, duurde het nog eventjes voordat de politie de beschonken man kon aanhouden. De bestuurder had namelijk helemaal geen zin om te stoppen en negeerde alle ‘STOP POLITIE!’-borden.

De politie hield de man aan. Zowel de bestuurder als de auto werden naar het bureau gebracht. Uiteraard kon de man bij de aanhouding geen P-tje blazen. Een bloedtest moest uitwijzen hoeveel hij gedronken had. Dat bleek meer dan zes keer de toegestane hoeveelheid te zijn. Zes keer! Dat is gewoon knap, bijna. Dan moet je minimaal 12-14 units hebben gedronken voordat je bent aangehouden. Er zal in die tussentijd ook een paar glazen zijn afgebroken (1 per uur). Dus dan heb je serieus zitten kegelen, overdag.

Inname rijbewijs (helpt dus niet)

Uiteraard werd zijn rijbewijs ingenomen door de lokale hermandad. Zijn auto echter niet. Wel kreeg hij diverse waarschuwingen dat hij absoluut niet zijn auto mocht gebruiken en die moest laten ophalen door iemand anders. Waarschijnlijk voelden de agenten al aan hun water dat het de verkeerde kant op zou gaan.

En warempel, dat gebeurde! De dronkenlap stapte eigenlijk direct weer in de auto om naar huis te rijden. Je verwacht het niet. De agenten hadden ‘m gelukkig al vrij snel in het vizier en konden hem alsnog klemrijden. De bestuurder zal binnenkort voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden. Arme rechter. Heb je jarenlang gestudeerd en kneiterhard gewerkt, kun je vervolgens de verhalen van dronkenlappen aanhoren.

Via: De Telegraaf