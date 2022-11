Bandenprikker gaat los en sloopt 100 banden

Er is een bandenprikker in Capelle actief, waardoor er al meer dan 100 kapotte banden zijn.

Direct vraag je je af: waarom? Waarom ga je in de nacht op pad om autobanden lek te steken? Dan moet je in mijn ogen wel behoorlijk gefrustreerd zijn. Maar goed, er is dus een bandenprikker bezig in de wijk ’s Gravenland in de Zuid-Hollandse gemeente Capelle die de ene na de andere band voorziet van een gaatje.

Bandenprikker in Capelle

Elke ochtend is het wel raak ergens in de wijk. Dan staat er weer een auto met een lekke band. Behoorlijk vervelend, om het maar zo te zeggen. De politie is op de hoogte en is op zoek naar de dader. De bandenprikker is al langer actief, eerder sloeg hij onder andere al toe in Krimpen aan de Lek. De teller in Capelle staat nu al op honderd lekke banden!

De dader heeft het niet voorzien op een type auto. Dat hebben de milieu-extremisten vaak wel, die richten zich op grote SUV’s. Deze prikker niet, elke auto is een mogelijk doelwit. Op de foto zien we bijvoorbeeld een toegetakelde Porsche Taycan. Dennis de Lange is voorzitter van het Wijkoverlegplatform en zegt dat ‘je met je tengels van andermans spullen af moet blijven’. Gelijk heeft hij.

Politie

De politie doet er alles aan om de prikker zo snel mogelijk te pakken. Volgens De Lange hebben een aantal bewoners samen met de politie in de nacht rondgelopen om de dader te pakken. Agenten liepen vanaf 20.00 uur tot diep in de nacht in de wijk rond. Bewoners hebben de brandenprikker een paar keer gezien, maar de agenten hebben hem nog niet kunnen pakken. Het is echt een kat en muis spel en misschien wel de reden waarom de dader dit doet omdat hij er een kick van krijgt. Wie zal het zeggen.

Afgelopen weekend was het weer raak. Toen werd er een record aan banden lek gestoken, tientallen banden waren kapot. De politie zegt dat er inderdaad veel meldingen zijn binnengekomen en dat de verdachte meerdere keren gezien is in een donkere ‘bubbeljas’.

De politie zegt verder dat je altijd aangifte moet doen en als je iets verdachts ziet gewoon 112 moet bellen. Wij hopen dat meneer Bubbeljas snel wordt gepakt en dat alle schade op hem verhaald zal worden.

Fotocredit: Wijkagent-expert Jacques Lems via Twitter