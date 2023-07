Niemand wil een tweedehands elektrische auto

Een tweedehands elektrische auto is helemaal niet zo populair en de verkopen kakken zelfs nog verder in.

Tijdens de coronapandemie floreerde de handel in tweedehands auto´s. Niemand kon, en wilde, met het openbaar vervoer en daarom zocht de Nederlander zijn heil in een tweedehands auto. Logisch natuurlijk, want je zit lekker in je eigen bubbeltje én toen stonden er ook nauwelijks files. Dat is nu wel weer anders. Maar goed, de handel in tweedehands elektrische auto´s kakt in met wel 2% in vergelijking met vorig jaar.

Tweedehands elektrische auto´s

Een tweedehands elektrische auto kopen lijkt verstandig: ‘tanken’ is wat goedkoper en het onderhoud is minder. Daarnaast, de auto’s kunnen enorm veel kilometers aan. Toch lijkt de consument er niet warm voor te lopen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van autodata-analist RDC. Volgens Jan Jaap Koops van RDC is er weinig vraag naar gebruikte elektrische auto’s in Nederland, dit zegt hij in De Nationale Autoshow.

Kijk, als je een auto gaat kopen is de prijs natuurlijk belangrijk. Zeker bij gebruikte auto’s, aangezien je wat meer risico loopt omdat er al een x aantal kilometers op staat. Een elektrische auto is niet alleen duur als hij nieuw is, maar tevens als hij tweedehands is. Daarom kiezen veel mensen toch nog voor een auto op benzine. Zelfs met de huidige brandstofprijzen durven veel mensen het nog niet aan om een EV te kopen.

Te koop

Leek het nog dat verleden jaar de handel op gang kwam, nu zien we een knauw in de verkopen. Een EV staat gemiddeld 100 dagen te koop, verleden jaar was dit ongeveer 60 dagen. Een elektrische auto verkopen is dus een stuk lastiger geworden. Veel EV’s die in Nederland op de occasionmarkt komen, vinden hun weg naar het buitenland. Hier worden ze simpelweg niet verkocht en op buitenlandse markten is er klaarblijkelijk meer vraag naar. De export is dan ook met 35% toegenomen in vergelijking met verleden jaar.

Hiernaast, veel EV’s worden geleased. Mensen kopen dus vaak de auto niet en kiezen naar een aantal jaar gewoon een nieuwe uit. Of het nou zakelijk of privé is. Wat je wel steeds vaker ziet is dat je tweedehands auto’s kan leasen. Maar daar speelt hetzelfde probleem: de prijs is gewoon aan de hoge kant.

Foto: Audi e-tron GT, gespot door @joepvandenbergh op Autoblog Spots.