Droomauto: de wonderschone Iso Grifo

Italiaanse styling en oerdegelijke Amerikaanse techniek: kan het beter?

Om te concurreren met de luxueuze doch rappe GT’s van merken als Maserati en Ferrari kwam Iso Autoveicoli S.p.A. in 1963 op de proppen met de geweldig mooie Grifo. Liefhebbers die in deze klasse shop(t)en hadden weinig trek in falende techniek en rook die onder de motorkap vandaan kwam. Om die reden werd ervoor gekozen om de Grifo een Amerikaans hart te geven.

Motoren werden bij Ford en Chevrolet ingekocht. De achtcilinders leverden ongeacht hun afkomst zo’n 350 pk en dat was medio jaren ’60 meer dan genoeg power voor het betere scheurwerk. Het geluid zal volgens de Europese purist dan wel weer een stukje minder zijn dan dat van de Italiaanse motoren. Aan de andere kant: wij kunnen prima een poosje naar een bulderende, Amerikaanse V8 luisteren.

Het koetswerk was een ontwerp van Giorgetto Giugiaro, destijds werkzaam bij het wereldberoemde Bertone. Bij z’n debuut kon de carrosserie van de Grifo rekenen op veel opgestoken duimen en in eerste instantie lag er een 5.4 V8 uit de Corvette onder de fraaie, lange kap. Giotto Bizzarrini nam trouwens het technische gedeelte voor z’n rekening. Deze legende was tevens verantwoordelijk voor de Ferrari 250 GTO.

Renzo Rivolta, de baas van Iso, en Bizzarrini kregen uiteindelijk mot met elkaar en Iso ging op eigen houtje verder met de Grifo. De productie van de Grifo startte in ’65 en in ’68 was het tijd voor een versie met een 7 liter Chevrolet-motor onder de kap: de 7 litri.

Diezelfde kap moest trouwens wel worden verhoogd met een soort hood scoop, het zogeheten Penthouse. Anders paste het big block er niet onder. Misschien niet de meest sexy oplossing, maar als het werk dan werkt het! Deze krachtbron was goed voor tegen de 440 pk en volgens fabrieksopgave haalde de auto er een topsnelheid van 300 km/u mee. Maar goed, zoiets zei Lamborghini ook over de Miura en die claim was een tikkie overdreven…

In totaal werden 413 exemplaren van de Grifo gebouwd en wat mij betreft zijn ze allemaal even fraai. Check de foto’s in de gallery en oordeel zelf!