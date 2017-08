In deze parkeersteden word je het hardst afgezet

Maak je op voor enkele feitjes die je waarschijnlijk al wist!

Uit onderzoek door Detailhandel Nederland in 36 grote steden (hebben we zoveel grote steden in Nederland?) bleek dat de parkeerkosten tussen 2012 en 2017 met maar liefst 13 procent zijn gestegen. Gemiddeld betalen we nu 2,61 in plaats van 2,31 euro per uur. Parkeerkosten stijgen dan ook twee keer zo snel als de algemene inflatie.

Zoals je verwachtte blijft Amsterdam de duurste parkeerstad van het land. In het centrum van het centrum betaal je gerust vijf euro per uur. Utrecht volgt met een tarief van 4,63 euro per uur, Haarlem pakt met 4,20 euro per uur het brons en Rotterdam valt net naast het podium met een uurtarief van 4 euro.

Toch ligt de stad waar de kosten het snelst stegen ver buiten de randstad. In het altijd bruisende Assen is parkeren in vijf jaar tijd maar liefst 60% duurder geworden. Een schande, volgens Detailhandel Nederland. Er is al veel winkelleegstand en met het groeien van de parkeertarieven zullen alleen maar minder mensen naar het centrum komen.

Na Assen is het Haarlem waar de kosten het snelst stegen (53%), gevolgd door Zaanstad (34 procent) en Rotterdam (33 procent).

Foto: Maserati Levante krijgt prent, door @spotcrewda via Autojunk