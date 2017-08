Deze 7 Serie Individual kreeg een uitgesproken interieur

Aardbei, iemand?

Je hebt luxe en je hebt luxe. Mensen die genoegen nemen met een 7 Serie en mensen die het ding helemaal persoonlijk aankleden. Dat laatste werd gedaan met deze limo. De 7 werd door BMW Individual Manufaktur aangepakt op wens van de eigenaar. Het resultaat is een auto waar Marco Borsato jaloers op zou zijn.

Laten we beginnen met het dashboard. Dit gedeelte van 7 Serie werd wel ingetogen samengesteld. De eigenaar koos voor een houten inleg met een donkere uitstraling. De tekst ‘BMW Individual Manufaktur’ laat je nog eens weten dat je met een speciale 7 hebt te maken. De rest van de auto kreeg te maken met ‘Fiona Red’. Misschien dat de eigenaar de woede uitbarstingen van zijn vrouw in een autointerieur wilde verwerken. De vloermatten met rode stiksels corresponderen overigens prima met de uitgesproken rode zetels.

Daarnaast wordt je er nog 14912x op gewezen dat je in een Individual BMW zit. Zo is het logo te vinden op de zijruiten, is het logo verwerkt in de stoelen en kun je het logo terugvinden op de meegeleverde champagneglazen. Al die Individual pracht en praal komt natuurlijk met een dikke meerprijs. Wat deze 7 Serie heeft gekost is helaas niet bekend.

Fotocredit: BMW M op Facebook