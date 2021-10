Porsche Design nu ook terug te vinden in hotels

Slapen in een hotel met invloeden van Porsche Design. Misschien iets voor je volgende overnachting buitenshuis.

Als je ooit de trip naar Miami (Beach) maakt is het de moeite om een stukje langs de kust te rijden in de richting van Fort Lauderdale. Je kunt niet de gehele route naar deze stad langs de kust rijden, maar een groot gedeelte wel. Niet alleen is het leuk de toerist uithangen, je kunt ook de Porsche Design Tower spotten. Een opvallend vormgegeven toren dat zich pal aan de kust begeeft. Dit gebouw is niet de enige ambitie van Porsche Design op het gebied van architectuur.

Porsche Design ga je namelijk ook in hotels terugvinden. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met Deutsche Hospitality. Dat is een hotelketen uit Duitsland. Samen gaan ze een wereldwijd in diverse steden een aantal Steigenberger Porsche Design Hotels openen. Dit zijn hotels in het hogere segment met de strakke ontwerpstijl van Porsche.

Exacte prijzen zijn niet bekend, maar kijk niet gek op als een deftige kamer enkele honderden euro’s voor een nacht kost. De luxe hotels met minimaal 150 kamers worden van alle gemakken voorzien. Van een bar en restaurant tot een spa en andere faciliteiten. Helaas is er geen impressie beschikbaar hoe de Porsche Design hotels er precies gaan uitzien. De foto’s in dit artikel van de Porsche Design Tower geven in elk geval een goed idee van wat je zoal kunt verwachten.