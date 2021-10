Nieuwe Ford Tourneo Connect is stiekem een echte VW!

Niet alles is wat het lijkt met de nieuwe Ford Tourneo Connect.

Autofabrikanten werken vaak met elkaar samen. In sommige gevallen omdat ze tot hetzelfde concern behoren. In sommige gevallen om samen ontwikkelingskosten uit te sparen. Dat is precies wat Ford en Volkswagen namelijk hebben gedaan met de Ford Tourneo.

Nu moeten we iets specifieker zijn, want in principe is de nieuwe Ford Tourneo Connect gewoon een Volkswagen Caddy. Ford en Volkswagen werken samen aan elektrische auto’s en op het gebied van bedrijfswagens werken ze ook samen. In dit geval is de Ford Tourneo eigenlijk een VW, maar zal de volgende Amarok stiekem een Ford (Ranger) zijn. Ook de nieuwe Transporter en Transit zullen tweelingen worden.

Nieuwe Ford Tourneo Connect

Dat is overigens niet vreemd, alle fabrikanten doen dit. Concurrenten als de Mercedes-Benz Citan, Nissan Townstar en Renault Kangoo zijn in basis ook identieke auto’s. Of wat te denken van de Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Toyota ProAce of Opel Combo? Die auto’s zijn ook min of meer identiek. In dit specifieke geval van de Tourneo Connect heeft Ford goed zijn best gedaan. De auto ziet er herkenbaar als een Ford uit met een kloeke Ford-grille en Ford-koplampen.

De Ford Tourneo Connect is de personenwagen-versie van de Transit Connect bedrijfswagen. Qua motoren is er keuze uit drie benzine- en dieselmotoren. Het begint met een 1.5 EcoBoost benzine viercilinder met 114 pk en 220 Nm. Daarnaast zijn er twee diesels leverbaar. De instapper is een 1.5 EcoBlue met 112 pk en 280 Nm. Daarboven staat een EcoBlue met 122 pk en 320 Nm.











Geen echte EcoBoost. Of EcoBlue.

Mocht je denken, zijn dat echt EcoBoost en EcoBlue-motoren bij de nieuwe Ford Tourneo Connect? Nee, het zijn TSI- en TDI-motoren van VW-origine, uiteraard. Alle motoren zijn standaard voorzien van een handbak. Een DSG-bak (eh, PowerShift) is optioneel mogelijk op de 114 pk benzine en 122 pk diesel. Vierwielaandrijving is mogelijk op de 122 pk sterke diesel, mits deze een handbak heeft.

De personenversie zal niet officieel in Nederland op de markt verschijnen. Op andere markten zal de auto in 2022 leverbaar zijn. Ford Nederland verklapt wel dat de nieuwe Tourneo Connect een voorbode is voor de Transit Connect, de bedrijfswagen-versie.