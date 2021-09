Thuisladen: doe het niet voor het geld!

Thuisladen is voordeliger, maar die laadpaal hangt er niet opeens op magische wijze natuurlijk.

Met een elektrische auto is het voordeliger om thuis te laden, dan publiek te laden. Net als dat water nat is en dat thuis plassen goedkoper is dan langs de snelweg bij een pompstation. Maar als het goed is heb je thuis al een toilet staan. Een laadpaal is een ander verhaal.

Thuisladen voordeliger, tenminste..

Toch zegt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal op basis van berekeningen dat thuisladen, inclusief de investering voor een laadpaal thuis, voordeliger is en je geld kan besparen. Ze hebben het dan over 350 euro per jaar op basis van 12.000 gereden kilometers. Nu is dat een visie op de lange termijn. Een laadpaal kost immers tussen de 2.000 euro en 4.000 euro om te installeren. In sommige gevallen moet de meterkast ook een upgrade krijgen. Bovendien gaan de ontwikkelingen hard. Als de kosten er eenmaal uitzijn is er alweer een nieuwe, snellere paal op de markt.

En dan is het nog de vraag of je de stroom zelf opwerkt via zonnepanelen op het dak. Mocht die installatiekosten er ook nog bovenop komen loopt de investering flink op. Met een jaartje of twee elektrisch rijden, bijvoorbeeld omdat het je leaseauto betreft, ga je dit niet terugverdienen. Je moet elektrisch blijven rijden om de kosten terug te kunnen verdienen, terug naar diesel of benzine staat haaks op je investering.

Voor automobilisten die dagelijks of een paar keer per week op een dag honderden kilometers maken is een bezoek aan een publieke laadpaal sowieso onvermijdelijk. Het is immers niet zo dat je tussen de ritten door thuis kunt laden als je ver van huis bent.

Het hebben van een eigen laadpaal is vooral een stukje gemak. De zekerheid dat je altijd bij thuiskomst je EV in de stekker kunt steken.

Update: wellicht niet duidelijk genoeg, maar de genoemde 2-4.000 euro voor een laadpaal thuis zijn de door Milieu centraal in hun onderzoek meegenomen kosten voor een consument. Voel je vrij om in de comments (zoals jullie al doen) te delen wat de laadpaal bij jullie thuis heeft gekost.

Plus niet onbelangrijk: Milieu Centraal richt zich op de consumentenmarkt en niet op de leaserijder.