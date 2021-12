Dubbel aangepakte Lamborghini heeft 1.001 pk

Soms is het nooit voldoende. Deze dubbel aangepakte Lamborghini komt echter in de buurt.

Het is iets waar de consument het nogal mee heeft. Kiezen tussen het één of het ander. Wij willen tegenwoordig alles hebben. Of in elk geval zoveel mogelijk. Naarmate het uitgavenpatroon stijgt, zien we dat terug in de auto’s die verkocht worden. Alleskunners met bijzonder opvallende styling, zeer veel luxe en en extreme prestaties. Een puristische roadster of spartaanse coupé? Nah. Een SUV die alles kan? Ja, graag!

En SUV die nog meer kan? Nog grager. En SUV die niet één, maar twee keer is gemodificeerd? Het allergraagst!! Het resultaat is wat je op de foto’s ziet. Deze dubbel aangepakte Lamborghini is namelijk een samenwerking tussen Mansory en MTM. In principe kun je ook terecht één van die tuners voor visuele en technische wijzigingen. Maar in dit geval hebben ze op de juiste wijze hun krachten gebundeld.

Subbel aangepakte Lamborghini

Zo is Mansory verantwoordelijk voor de optische aanpassingen. Dat gaat veel verder dan enkel een spoilertje en andere wielen. Er is een complete bodykit opgeplakt. Alles is zwaar over the top, maar wel in lijn met het basisontwerp van de Urus. De bumpers, skirts, motorkap, diffusor en dergelijke doen denken aan andere Lambo’s. Of het echt ‘mooi’ is, daar mag je zelf over oordelen. Het is in elk geval zeer ‘in het oog springend’, wat waarschijnlijk precies de bedoeling was.

Het is niet alleen uiterlijke opsmuk. Deze dubbel aangepakte Lamborghini ziet er niet alleen sneller uit, maar is dat ook daadwerkelijk. Nu is een standaard Urus al niet langzaam te noemen. Maar bij MTM hebben ze de motor een aandrijflijn onder handen genomen. De V8 is voorzien van nieuwe turbo’s, nieuwe air-intake-kit en ander luchfilter. Ook de ECU is hierop aangepast (Stage 3, jonguh!), uiteraard. Het resultaat is precies 1.001 pk en 1.250 Nm.









Automaat

Dat koppel zorgt voor de nodige hoofdbrekens. De achttraps ZF kan namelijk niet zo veel koppel aan. Daarom werd de bak verstevigd om te zorgen dat ‘ie niet meteen in de soep loopt na een paar keer volgas te rijden. Ook is het koppel van 1.250 Nm begrensd. Meer is namelijk wel mogelijk, maar zeker niet aan te raden. Over de prestaties wordt met geen woord gerept. Er bestaat niet zoiets als een ‘langzame’ Urus, maar deze dubbel aangepakte Lamborghini moet wel héél erg snel zijn!











Alle onderdelen zijn te bestellen bij MTM en Mansory. Prijzen worden (nog) niet genoemd, maar beide tuners zitten in het hogere gedeelte van de markt. Uiteraard kun je ook kiezen wat je precies wil hebben. Uiteraard is het niet relevant, maar die technische wijzigingen in een Audi RS6 Avant klinkt als V8-muziek in de oren.

