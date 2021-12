Wordt de STI E-RA dan wel goedkoop in Nederland?

Het wordt wel tijd voor een betaalbare STI voor ons Nederlanders. Het werkte in de jaren ’90!

Subaru is een merk met twee compleet verschillende imago’s. Aan de ene kant produceert het rallyauto’s voor de openbare weg. Dankzij coureurs als Colin McRae en Richard Burns heeft het merk een bijzonder imago opgebouwd. Daarbij heeft Subaru ook daadwerkelijk de WRC-deelname goed uitgemolken, daar kan Citroën nog een puntje aan zuigen.

Maar het merk heeft ook een ander imago: dat van trouwe werkpaarden voor de caravan-connaisseur en vouwwagen-fanatiekeling. Dat is dus een heel stoer én een heel belegen imago. In beide gevallen gebaseerd op een rouwdouwers-mentaliteit, maar dat terzijde. Het probleem voor ons Nederlanders is dat we alleen heel af en toe een Subaru zien. En als dat blije moment er is, betreft het altijd een Outback of Forrester met trekhaak.

STI E-RA Concept

In Nederland zijn de snelle WRX en STI-modellen vanwege de te hoge CO2 te duur. Ja, ze kunnen er hybrides van maken, maar dan worden ze voor andere markten weer te duur. Gelukkig staat er een Subaru op komst die wél interessant is voor ons Zuinige Hollanders: de STI E-RA Concept (afbeelding boven). Deze auto beleeft zijn debuut op de Tokyo Motor Show in 2022.

Deze auto is een voorbode van een sportieve elektrische auto van Subaru. Het werd eens tijd! Volgens Subaru is het een studiemodel om te kijken naar de mogelijkheden voor motorsport-deelname in de toekomst. Juist. Subaru zou niet snel een studiemodel tonen als er geen productiemodel van komt.

Andere STI modellen

Mocht je niet op de elektrische STI willen wachten, dan kun je ook jezelf vergapen aan de nieuwe STI-modellen op basis van de BRZ, WRX S4 en Levorg. Ook zal de JGTC GT300-racer op basis van de nieuwste BRZ getoond worden op de Tokyo Motor Show 2022. Ook de nieuwe Solterra EV (de eerste elektrische Subaru) zal daar in het vleesch te zien zijn. Dus mocht je in Japan zijn, neem even een kijkje.

De Tokyo Motor Show wordt gehouden van 19 tot 21 januari in, jawel, Tokyo!

