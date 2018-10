Suzuki Jimny offroad: rijtest en video

Een icoon dat al bijna vijftig jaar meegaat en toch pas aan z'n vierde generatie toe is. We gingen offroad met de nieuwe Suzuki Jimny.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Het ding gaat al een eeuwigheid mee. Hoewel we hem in Europa minder lang onder de noemer Jimny kennen, is de auto al sinds 1970 op de Japanse markt te krijgen. Een ladderchassis, inschakelbare vierwielaandrijving en alles gericht op functionaliteit en offroadcapaciteiten. Dat allemaal ondanks z’n beperkte afmetingen. De Jimny is nog altijd populair en begint zelfs een aardige cultstatus te ontwikkelen. Eerlijk is eerlijk, na ons recente aankoopadvies over de vorige generatie heb ik zelf ook even getwijfeld om zo’n ding te kopen. Liftkit, dikke terreinbanden, dakrek en snorkel erop en je hebt enorm veel betaalbaar plezier. Gelukkig voor mijn bankrekening heb ik genoeg geldverslindende hobbies en is het er dus (nog) niet van gekomen.

Terug naar de nieuwe Jimny. Nadat de vorige generatie twintig jaar in de verkoop was geweest werd het tijd voor wat anders. En hier staat hij dan. Grappig genoeg op het eerste oog niet moderner of aerodynamischer gelijnd dan zijn voorganger in deze tijd van CO2-straffen, maar juist vierkanter en meer functioneel. De voorruit staat meer rechtop, de ramen zijn groter geworden (om meer zicht te bieden), de motorkap is rechter gelijnd om duidelijker met de bestuurder te communiceren hoeveel ruimte er nog is tot dat enorme rotsblok, kortom: het gaat om offroad-creds, niet om brandstof besparen op de snelweg.

De ronde koplampen, rechtopstaande grille, motorkap en achterlichten zijn allemaal weinig subtiele verwijzingen naar eerdere generaties van de Jimny. Dit machientje is trots op zijn afkomst en probeert ook in te spelen op de retro-lifestyle-klasse: de MINI en de Fiat 500 bijvoorbeeld. Alles bij elkaar opgeteld oogt de Jimny wat mij betreft vanuit sommige hoeken een beetje als een gekrompen G-Klasse. Geen idee of dat de bedoeling was en of ze er bij Suzuki blij mee zijn.

Ook het interieur blinkt uit in functionaliteit. Het instrumentenpaneel is afgewerkt met materiaal dat krassen en vlekken tegen moet gaan en de knoppen zijn groot zodat ze makkelijk te bedienen zijn, zelfs met handschoenen aan. Nog zo’n handigheidje: de verlichting van de meters is altijd aan en niet afhankelijk van de instellingen. Dit om te voorkomen dat je in snel wisselende lichtomstandigheden (zoals in het bos, met licht tussen de bomen door) de tellers soms niet lekker af kan lezen. In de luxere versies is een 7 inch touchscreen verkrijgbaar om multimedia e.d. te besturen. Eerlijk is eerlijk: het is wel klassiek Japans met veel plastic dat niet per definitie van hoge kwaliteit is. Daarnaast is het jammer dat sommige “schroeven” gewoon onderdeel zijn van het plastic.

De belangrijkste onderdelen zijn natuurlijk de motor en het onderstel. Het ladderchassis draagt een 1.5 viercilinder, goed voor 102 pk en 130 Nm. Deze is gekoppeld aan een viertraps automaat (de automaat zal alleen op speciaal verzoek geleverd worden omdat die ruim 8000 euro duurder is dan de handbak) of een vijfbak handgeschakeld, die de krachten verdelen over twee of vier wielen. De auto heeft namelijk inschakelbare ALLGRIP PRO vierwielaandrijving, met een hoge en lage gearing voor de vierwielaandrijving. Als twee wielen op tegengestelde hoeken grip verliezen, wordt met remingrepen gezorgd dat de wielen met de meeste grip het motorvermogen krijgen.

De aanrijdhoek is 37 graden voor en 49 graden achter. De “ramp breakover angle” (de hoek als je over een helling gaat) is 28 graden. Verder heeft de Jimny een 3-link rigid axle ophanging, ofwel vaste assen, zodat een wiel altijd tegengesteld weggedrukt wordt. Stel bijvoorbeeld dat linksvoor een wiel omhoog gedrukt wordt in de wielkast doordat het over een obstakel moet, dan wordt het wiel rechtsvoor naar beneden op de grond gedrukt om de tractie te behouden. Niet per definitie goed voor het weggedrag, maar functioneel offroad.

Los daarvan is er veel gedaan om de torsiestijfheid van het chassis te verhogen. Dit verhoogt het comfort op de openbare weg. Voor gebruik op de weg is er ook standaard een stuurdemper aanwezig om trillingen vanuit de voorwielen weg te filteren. Eerlijk is eerlijk: op de openbare weg stuurt het allemaal nog steeds niet fantastisch, maar wel stukken beter dan de uitgaande generatie Jimny. Het is allemaal zeker niet beroerd, maar wel wat hobbelig en met weinig stuurgevoel. Bovendien moet je het motorblokje behoorlijk op zijn kloten geven om alsnog niet heel hard te gaan.

Maar dat vergeet je allemaal direct als je het terrein ingaat. De Jimny weert zich daar zéér kranig. Steile, gladde hellingen, nog steilere afdalingen, diepe modderpoelen en droge, rotsachtige rivierbeddingen kunnen de Jimny niet in verlegenheid brengen. Natuurlijk is dat te danken aan slimme systemen als hill descent control en hill hold, alsmede de vierwielaandrijving met hoge en lage gearing. Die moet je wel alleen op losse ondergronden gebruiken, als je de boel niet stuk wil maken.

De nieuwe Jimny is klein van formaat, maar groot van prestaties én karakter. Niet vaak lever ik na afloop van een evenement de sleutels in met tegenzin, maar in dit geval wel. Ik wil stiekem gewoon een Jimny. En een landgoed met bossen, droge rivierbeddingen en rotspartijen om op los te gaan. Dan zal ik wel eerst even minstens €27.000 euro bij elkaar moeten schrapen. Of €30.000 als ik alle opties wil, maar dan heb ik wel een auto waarmee ik bij de eerstvolgende file gewoon rechtsaf kan slaan, door de berm, sloot en het weiland, in één rechte lijn naar mijn eindbestemming. Of waarmee ik zo nu en dan eens een rotonde kan, eh, overslaan. Gewoon, omdat het kan. Filmpje!