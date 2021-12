VDL en Rivian willen elektrische SUV’s bouwen

Komen er meer Nederlandse auto’s bij? Het lijkt er wel op, want VDL en Rivian zijn innig met elkaar aan het samenwerken.

2023 wordt een bijzonder jaar, zoveel is duidelijk. Het is het laatste jaar dat Lewis Hamilton onder contract staat, er zal ongetwijfeld een Spice Girls-reünie komen en @jaapiyo zal dan waarschijnlijk een Tesla rijden. Dat niet alleen, ook voor VDL wordt het een heel spannend jaar.

2023 is namelijk het jaar dat de contracten aflopen met BMW. Op dit moment worden er Mini’s en BMW’s gebouwd in de fabriek in Born. Een tijdje geleden werd al duidelijk dat de twee partijen niet met elkaar doorgaan na 2023. Dus dan rijst de vraag: hoe nu verder?

VDL en Rivian in gesprek

Op dit moment is VDL in gesprek met Rivian. Het kan zijn dat je dat merk niet kent, want er rijden op dit moment precies nul auto’s van dit merk rond in Nederland. Rivian is een Amerikaanse start-up die zich enkel focust op elektrische auto’s. De eerste auto is de R1T, een pick-up die net op de markt is in de VS. De tweede auto, een SUV, is de R1S, waarvan de levering begin volgend jaar plaats zal vinden.

Op dit moment helpt VDL Nedcar Rivian al. Er is een serviceovereenkomst getekend. VDL Nedcar adviseert en assisteert Rivian met de productiefaciliteit in de VS (in Illinois) Daarnaast helpen de Nederlanders Rivian met Europese homologatieregels, waaraan de R1S en R1T moeten gaan voldoen. Uiteraard is de intentie voor VDL Nedcar dat de productie van Europese Rivians naar VDL kan komen. Logisch.

Milieuclubs

Uiteraard is er een angel waar de milieuclubs niet blij mee zijn. Ondanks dat er enkel en alleen elektrische auto’s gebouwd zullen worden, is uitbreiding noodzakelijk. En uiteraard wordt dat juist erg lastig. Er zal een gedeelte van het Sterrebos gekapt moeten worden en daar is Stichting De Groene Sporenwolf het niet mee eens. Nee, het is geen sprookjesboek, die namen in die laatste kloppen gewoon, aldus hun woordvoerder Bobo de Bruine Bosbeer.

Het is een belangrijke overweging voor de overheid, overigens. Want de fabriek is op dit moment goed voor 4.200 banen. Met uitbreiding van de productiefaciliteit zou ook het aantal banen uitgebreid kunnen worden.

Via: De Limburger

Met dank aan Frank voor de tip!