Dubbelbreek! Verstappen en Leclerc starten achteraan

Oh jongens, het weekend is nog nauwelijks begonnen en het is nu al gezellig in Spa. Denk aan het wegsturen van Ricciardo bij McLaren, Audi dat naar de Formule 1 gaat, Alfa Romeo dat ermee stopt en natuurlijk de strijd om het wereldkampioenschap. Over de twee titanen van 2022 – Max Verstappen en Charles Leclerc – hebben we keihard nieuws!

Verstappen en Leclerc achteraan!

Beide heren zullen namelijk achteraan moeten starten de aankomende race. Bij Verstappen hadden ze tijdens de GP van Hongarije de derde vrij te wisselen motor erin gelegd. Ferrari zit al op nummer 4. Voor de aankomende race zullen beide coureurs met nieuwe motoren aan de start verschijnen. Daardoor krijgen ze een aantal plaatsen gridstraf.

Het is logisch dat beide coureurs hier hun motoren wisselen en straf incasseren. Op Spa zijn er voldoende inhaalmogelijkheden voor Verstappen en Leclerc. Zandvoort (een week later) is erg smal en biedt weinig opties om in te halen. Voor Monza is het nog een beetje in het duister tasten. Vorig jaar bleek inhalen op Monza knap lastig, terwijl het enkele jaar daarvoor redelijk prima ging.

Niet de laatste wissel

Het zal zeker niet zo zijn dat dit de laatste keer is dat de motoren gewisseld worden. Er zijn nog 9 races te gaan, dus we verwachten minimaal nog een extra wissel voor Red Bull en misschien wel twee voor Ferrari, dat de betrouwbaarheid iets minder voor elkaar had, de eerste helft van het seizoen.

Via: De Telegraaf