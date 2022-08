Ricciardo overweegt sabbatical, wat zijn de opties?

Ricciardo overweegt een sabbatical voor 2023. Wij kijken ook even nar de andere opties voor De Hondingdas.

Rondom alle transferperikelen is Daniel Ricciardo toch wel een beetje de gebeten hond. Vettel verlaat de sport met enigszins de staart tussen de poten. Ook bij Ferrari heeft hij nimmer het Red Bull-niveau gehaald. Fernando Alonso pareerde die actie als een sluwe vos door bij Aston Martin bij te tekenen voor 2 jaar. Dit terwijl de jonge hond Piastri met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid naar Alpine gaat.

Sabbatical een optie voor Ricciardo?

Daardoor moet Ricciardo ineens op zoek naar een stoeltje voor volgend jaar. Dan is het natuurlijk de vraag: waar kan hij terecht? Of zou Ricciardo ook een sabbatical overwegen? Ja! Althans, dat is wat hij bevestigt aan Formula1.com in aanloop naar de GP van België waar we dit weekend van mogen genieten.

Als het zinvol is, ja hoor. Formule 1 is de enige raceklasse waarin ik geïnteresseerd ben in deze fase van mijn carrière. F1 is waar ik van hou en het is waar ik mezelf zie als ik aan het racen ben. Maar als de sterren niet op één lijn staan, en het geen zin heeft volgend jaar, als het betekent dat ik die tijd moet nemen om te resetten en opnieuw te evalueren, dan ben ik bereid om het te doen als dat het juiste is om te doen. Daniel Ricciardo, wil stoppen met racen als hij daardoor door kan met racen.

Sabbatical voor Ricciardo dodelijk voor carrière

Die zagen we niet aankomen! Het is bijna dodelijk om dit nu te zeggen voor zijn carrière. Ricciardo is nu 33 en zijn hoogtijdagen bij Red Bull liggen alweer een paar jaar achter hem. Ondanks die geweldige overwinning op Monza na, heeft Ricciardo bij McLaren nooit echt kunnen uitblinken.

Nu kan dat komen door de auto, maar het is opmerkelijk dat hij twee totaal verschillende auto’s (de MCL35 en MCL36 zijn compleet afwijkend wegens andere reelgeving) niet naar zijn hand kon zetten. Een jaartje sabbatical zou dan de de volgende stap zijn, vlak voor ‘Ja, ik stop er toch mee’.

Opties voor Daniel Ricciardo

Als Daniel ricciardo wil blijven racen (en dat heeft ook zijn voorkeur overigens), dan zijn er een paar opties:

Haas

Naar het schijnt hebben Gunther Steiner en Daniel Ricciardo al contact gehad. Dit zou natuurlijk een droompaar zijn voor Drive To Survive. Mick Schumacher overtuigt het tweede seizoen nog niet heel erg denderend en qua karakter past Ricciardo perfect bij Haas. Natuurlijk, het is een stap terug maar Haas is wel zo’n team dat ineens twee sprongen voorwaarts (of achterwaarts) kan maken.

Alpine

Een snelle oplossing zou zijn om naar Alpine te verkassen. Ondanks dat hij daar twee jaar geleden ontslag nam (om naar McLaren te gaan), is dat team behoorlijk getransformeerd. Bij Alpine hebben ze heel snel een goede coureur nodig en de aanwas is nogal dus op het moment.

Williams

Nog zo’n team dat beter moet kunnen presteren dan dat ze op het moment doen. Met Jost Capito hebben ze een zwaargewicht als teambaas. Alex Albon is een keurige coureur, Latifi presteert ondermaats en zijn contract loopt af. Hier zou Ricciardo zo in kunnen stappen als hij een belletje pleegt. Het zitje naast Albon wordt vooralsnog sterk gelinkt aan Nyck de Vries. Maar ja, dat talent is volgend jaar dan 28 jaar oud met nauwelijks F1-ervaring. Ricciardo heeft meerdere malen bewezen races te kunnen winnen.

Dus wat denk jij? Wat gaat Daniel Ricciardo doen? Waar moet hij voor kiezen voor het volgende jaar? Laat het weten, in de comments?

Foto credit: fuji.tim