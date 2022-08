BREEK: Alfa Romeo F1 breekt banden met Sauber

Van de ene breek naar de andere. Alfa Romeo F1 breekt de banden met de Sauber groep.

Vrijdag is normaal gesproken de dag dat het weekend in zicht komt. Dat is vandaag niet anders, maar wel anders is het brekende nieuws dat ons om de oren vliegt. Vanmorgen was het Audi die officieel bekendmaakte de stap naar de Formule 1 te maken. En hier is het volgende nieuwtje.

Alfa Romeo F1, voorheen bekend als het Sauber F1-team, breekt de banden met datzelfde Sauber. Sauber Motorsport blijft tot eind 2023 verbonden aan Alfa Romeo in de Formule 1. Alfa Romeo is sinds 2018 actief in de F1, maar daar komt eind volgend jaar dus alweer een einde aan. Het was een kort avontuur voor de Italianen.

De keuze heeft alles met pegels te maken. De huidige economische omstandigheden zorgen ervoor dat ook Alfa Romeo kritisch heeft moeten kijken waar de centen naartoe gaan. De Formule 1 hoort daar blijkbaar niet langer bij. Door niet langer deel te nemen aan de F1 komt er een geldstroom vrij. Dit geld kunnen ze gebruiken in bijvoorbeeld de ontwikkeling van elektrische auto’s.

Alfa Romeo was de zichtbare naam in de Formule 1, terwijl Sauber feitelijk nog steeds het F1-team is. Het vertrek van Alfa Romeo hoeft dus niet het einde van Sauber te betekenen.

Het kan dat Audi instapt en met Sauber gaat samenwerken. Dat beide partijen uitgerekend vandaag met dit groot nieuws naar buiten komen kan ook gevoelsmatig geen toeval zijn. Dit gaat vast nog een staartje krijgen..