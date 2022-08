Eerste Vrije Training België zonder ernstige problemen

We zijn België! Nou wij niet, maar de Formule 1. De eerste vrije training in België zit erop.

Het eerste halfuur van de eerste vrije training in België verliep zonder problemen. Het tweede halfuur verliep anders. Kevin Magnussen kwam met 22,5 minuut nog te gaan stil te staan op het rechte stuk.

In de eerste bocht bij de pitstraat viel de Haas met Ferrari-motor uit. Magnussen sprong uit de auto en wachtte achter de pitstraat vangrail op de marshalls. In eerste instantie was het een code geel, maar het werd een code rood omdat de auto op een gevaarlijke plek stond.

Bij een vrije training loopt de klok, in tegenstelling bij kwalificatie, gewoon door. Kostbare minuten voor de coureurs, die nu minder tijd hebben om de auto op het circuit af te stellen.

Met nog een dikke 8 minuten op de klok gaat we pitstraat weer op groen. Er is een kleine kans op een regenbui in de laatste minuten dat de coureurs op het circuit rijden.

In de laatste vier minuten van de eerste vrije training van België ging het druppelen. Sommigen duiken de pits in, slechts een klein aantal blijft rijden zoals Daniel Ricciardo maar ook de Australiër duikt de pits in met nog een minuutje te gaan.

De training verliep voorspoedig zonder echte bijzonderheden. De uitslag check je hieronder.