Primeur: deze Ducati is eerste motor met radar voor en achter - Autoblog.nl

Ducati heeft met hun nieuwe adaptive cruise control een dikke primeur te pakken.

Adaptive cruise control op de auto: dat kennen we inmiddels wel. Waar het eerst een exclusief snufje was, is het nu aardig ingeburgerd. Zo gaan die dingen. Het is nu tijd voor de volgende fase. Het systeem wordt nu namelijk ook beschikbaar voor de motormuizen onder ons.

De primeur is in dit geval niet het feit dat er adaptive cruise control op een motor zit. BMW was Ducati namelijk te snel af en kon dus prat gaan op de échte primeur. Drie maanden geleden presenteerden ze namelijk al Adaptive Cruise Control voor motoren, een systeem dat ze samen met Bosch hadden ontwikkeld. Het systeem past, geheel volgens de verwachting, automatisch de snelheid aan aan die van de voorganger. Ook kan de snelheid in bochten worden aangepast, mocht je daar behoefte aan hebben.

Ducati gaat echter nog een stapje verder dan BMW. De Ducati Multistrada V4 krijgt namelijk de beschikking over een radar voor én achter. Zodoende heeft het adaptive cruise control-systeem van Ducati – dat toevallig óók in samenwerking met Bosch is ontwikkeld – Blind Spot Detection.

Het model waarop dit adaptive cruise control-systeem geïntroduceerd wordt is de Multistrada V4. Deze Ducati is nog niet officieel onthuld, dat zal 4 november pas gebeuren. Wel heeft Ducati al letterlijk een figuurlijk een tipje van de sluier opgelicht. De letterlijke oplichting van de sluier kun je in de bovenstaande foto zien. Figuurlijk hebben ze een tipje van de sluier opgelicht door te vermelden dat de Multistrada een lichter en compacter V4-blok krijgt. Naar verluidt gaat deze 170 pk produceren.

Gaat je hart niet echt sneller kloppen van adaptive cruise control? Misschien kan de onderstaande video van een Multistrada je dan wel bekoren. In 2018 was het namelijk een Ducati Multistrada 1260 die de overwinning pakte op Pikes Peak. Hoe dat er aan toeging zie je in de video. Tragisch detail: de coureur die je in de video ziet, Carlin Dunne, is niet meer in het land der levenden. Zijn deelname aan de Pikes Peak Hillclimb van vorig jaar werd hem namelijk fataal.